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Manguinhos

Buscas por adolescente que desapareceu no mar prosseguem neste sábado

Segundo testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos, quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, ele acabou desaparecendo

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 00:24
Gabriel desapareceu ao entrar no mar de Manguinhos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
O adolescente identificado como Gabriel, de 16 anos, que desapareceu após entrar no mar de Manguinhos, na Serra, na tarde de quinta-feira (31), por volta das 14 horas, ainda não foi encontrado. A informação é do Corpo de Bombeiros. As buscas serão retomadas neste sábado (2).
Segundo testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, ele acabou desaparecendo.
No dia do ocorrido, os bombeiros realizaram buscas, mas Gabriel não foi encontrado. Nesta sexta (1), uma equipe de mergulhadores esteve no local, mas as buscas foram interrompidas por volta das 17 horas.
 

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