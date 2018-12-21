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Serra

Briga entre traficantes acaba com um morto e outro queimado no ES

O crime aconteceu durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017; entenda

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 01:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 01:07
Paulo Henrique, Otávio Lopes, João Paulo Assunção e Tiago Pereira Crédito: Reprodução
Uma confusão entre traficantes aliados acabou com duas pessoas mortas, em São Diogo, na Serra. Uma das vítimas, o traficante Naama Roberto da Silva Moura, foi morto com um tiro na cabeça. O outro, Alexandre Ferreira de Sousa foi queimado. Eles brigavam por causa de uma arma de fogo.
O último dos quatro envolvidos no crime foi preso na manhã desta quinta-feira (20). O crime aconteceu durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, os dois crimes aconteceram no mesmo dia. Tudo começou quando Alexandre Ferreira de Sousa, traficante do bairro Novo Horizonte, se encontrou com os responsáveis pelo comércio de drogas no bairro São Diego.
> Jovem é morto por engano enquanto orava na praia
A conversa de Alexandre era com Naama Roberto da Silva Moura, traficante de São Diogo, que estava acompanhado de outros quatro amigos: Tiago Pereira de Jesus, Otávio Lopes Vieira Oliveira e João Paulo Assunção de Paula e Paulo Henrique de Castro Machado, o único que estava foragido até quinta-feira.
A conversa entre Alexandre e Naama acabou em uma luta corporal. Naama estava com uma pistola ponto 40, arma que foi tomada pelo amigo Thiago. Ele atirou contra a cabeça de Alexandre. Porém, por erro de execução, acabou tirando a vida do próprio amigo, afirmou o delegado.
De acordo com as investigações da DHPP Serra, os amigos de Naama ficaram indignados e culparam Alexandre pela morte. Revoltados com a situação de terem perdido o amigo dessa maneira, os amigos de Naama colocaram Alexandre dentro do porta-malas de um carro, o levaram para um local distante e isolado, atiraram nele e atearam fogo no corpo, detalhou Sandi Mori.
> Apenas prender mais não resolve o problema da violência
Tiago, Otávio e João Paulo foram presos ao longo da investigação, somente Paulo Henrique ainda estava foragido da Justiça. Ocupando o cargo de gerente do tráfico de drogas da favelinha de São Diogo Paulo Henrique foi preso em casa durante operação da DHPP Serra para cumprir mandando de prisão contra o suspeito. Em depoimento, ele negou o crime em depoimento e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, ocorreram 51 homicídios na Serra. Esses homicídios não foram esquecidos pela DHPP Serra. Há uma maior dificuldade para obtenção das provas em razão do período, porém, na medida do possível temos conseguido elucidar a maioria desses homicídios e prender os respectivos autores, observou Rodrigo Sandi Mori.

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