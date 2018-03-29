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Vingança

Briga entre gangues rivais deixa mortos e feridos em São Mateus

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de vingança

Publicado em 29 de Março de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 15:59
Brendo Oliveira, 21 anos, foi morto a tiros em Guriri. Depois da morte dele, ocupantes de uma picape Fiat Strada passaram aturando no bairro Caique Crédito: Reprodução/Facebook
Um briga entre gangues rivais deixou dois mortos e outras três pessoas feridas em São Mateus, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (28). Entre os feridos está uma criança de cinco anos, que foi atingida de raspão na perna. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de vingança.
De acordo com a Polícia Militar, momentos antes do crime, um homem identificado como Brendo de Oliveira Aires, 21 anos, foi morto a tiros em Guriri. Após a morte dele, uma picape Fiat Strada, de cor prata, passou pela pracinha do bairro Caique, onde estavam muitas pessoas, e um dos ocupantes do veículo efetuou vários tiros, possivelmente com uma pistola calibre 380.
Uma criança de cinco anos, que estava com a mãe no local, foi atingida com um tiro de raspão na perna, e foi socorrida pelos próprios moradores até o Hospital Roberto Silvares.
Outros dois homens também foram atingidos e socorridos por populares também para o Hospital Roberto Silvares. A PM informou que Paulo Roberto dos Santos morreu no hospital. A criança e um homem tiveram alta. Já o outro homem que foi atingido por um disparo nas costas e outro na cabeça está internado em estado grave.  
VINGANÇA
A Polícia Civil de São Mateus informou que começou as investigações do caso, mas não divulgou detalhes. Uma das linhas de investigação é de que a motivação do crime seja por vingança pela morte de Brendo Aires.

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