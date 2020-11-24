Briga de bar termina em morte, em Guaçuí

Uma briga em um bar, em Guaçuí, Região do Caparaó capixaba, terminou com uma morte por arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23). Uma ambulância chegou a ser acionada, mas a vítima, um homem de 40 anos, morreu no local.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h, às margens da BR 482, na zona rural do município. Quando os militares chegaram ao local, a vítima, Sérgio Antônio Mazim Carlos, de 40 anos, já estava sem vida e a perícia foi acionada.
As testemunhas no local contaram aos militares que após uma discussão entre a vítima e o suspeito no balcão do bar, os dois se agrediram e, logo em seguida, a alguns metros de distância, os disparos foram ouvidos.
O suspeito fugiu após o crime. Buscas foram feitas pela Polícia Militar, mas o atirador não foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Guaçuí.
Denúncias que ajudem no caso podem ser feitas de forma anônima, através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou via telefone pelo número 181.