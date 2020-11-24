Briga de bar termina em morte, em Guaçuí

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h, às margens da BR 482, na zona rural do município. Quando os militares chegaram ao local, a vítima, Sérgio Antônio Mazim Carlos, de 40 anos, já estava sem vida e a perícia foi acionada.

As testemunhas no local contaram aos militares que após uma discussão entre a vítima e o suspeito no balcão do bar, os dois se agrediram e, logo em seguida, a alguns metros de distância, os disparos foram ouvidos.