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Violência

Briga de bar termina em morte, em Guaçuí

Após briga no balcão do bar, um dos homens atirou e matou o outro, de 40 anos, durante a madrugada desta segunda (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 21:52

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 21:52

Vista geral de Guaçuí
Vista geral de Guaçuí Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta
Uma briga em um bar, em Guaçuí, Região do Caparaó capixaba, terminou com uma morte por arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23). Uma ambulância chegou a ser acionada, mas a vítima, um homem de 40 anos, morreu no local.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h, às margens da BR 482, na zona rural do município. Quando os militares chegaram ao local, a vítima, Sérgio Antônio Mazim Carlos, de 40 anos, já estava sem vida e a perícia foi acionada.
As testemunhas no local contaram aos militares que após uma discussão entre a vítima e o suspeito no balcão do bar, os dois se agrediram e, logo em seguida, a alguns metros de distância, os disparos foram ouvidos.
O suspeito fugiu após o crime. Buscas foram feitas pela Polícia Militar, mas o atirador não foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Guaçuí.
Denúncias que ajudem no caso podem ser feitas de forma anônima, através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou via telefone pelo número 181.

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