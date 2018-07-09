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Invasão

Brasileiros são presos no Peru acusados de atacar quartel boliviano

Junto com os brasileiros foram detidos dois bolivianos e um peruano

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 17:32
Eles roubaram nove fuzis, cinco pistolas e munição Crédito: Reprodução
Três brasileiros foram presos no Peru, no último sábado (7), acusados de terem participado de uma ousada ação criminosa na Bolívia, onde bandidos invadiram um quartel da Polícia Nacional e roubaram nove fuzis, cinco pistolas e munição.
Junto com os brasileiros foram detidos dois bolivianos e um peruano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre, os seis integram uma organização criminosa que planejava usar as armas bolivianas para assaltar um banco no Peru. O dinheiro obtido no assalto seria usado para financiar outras atividades ilícitas às quais a organização se dedica, como o tráfico internacional de drogas.
Quatro dos nove fuzis roubados na Bolívia foram apreendidos com os seis criminosos presos em Puerto Maldonado, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. A polícia peruana chegou aos seis criminosos a partir de uma ação conjunta que reuniu autoridades em segurança pública dos três países. Além da inteligência policial acriana, a Polícia Federal (PF) brasileira também colaborou para a identificação dos criminosos.
O quartel assaltado no dia 16 de junho fica na cidade de Porvenir, no distrito de Pando, próximo à fronteira com o Brasil e o Peru. Segundo o Ministério Público da Bolívia, o grupo armado roubou nove fuzis chineses AK-56, cinco pistolas Taurus PT-24/7 e carregadores. Durante a ação, soldados bolivianos foram feridos a tiros.
Dois dias depois do ataque ao quartel, militares bolivianos prenderam o brasileiro Odelio Becerra da Costa. Encontrado em um imóvel de Cobija, cidade boliviana poucos quilômetros distante de Porvenir, Costa portava uma pistola de uso exclusivo das forças militares bolivianas. A pedido do Ministério Público, que temia a fuga do brasileiro, Costa permanece detido, em caráter preventivo, na unidade penal de segurança máxima Chonchocoro, situada na região metropolitana de La Paz.

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