BR 101: motorista se envolve em acidente, é perseguido e morre após capotar carro

Durante a fuga, o homem passou por um posto de gasolina e ainda abasteceu o carro Crédito: Reprodução

Um motorista de 31 anos morreu após um capotamento, na tarde desta quarta-feira (21), no bairro Muribeca, na Serra.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, Genilson Furtado Sarmento Júnior se envolveu em um acidente na altura do pedágio da Eco 101 e fugiu do local.

O motorista foi perseguido por policiais rodoviários federais e por policiais militares. Durante a fuga, o homem passou por um posto de gasolina e ainda abasteceu o carro.

Na altura do bairro Belverede, na região de Serra-Sede ele capotou com o veículo e bateu em um barranco. Além de Genilson, uma mulher de 27 anos, que estava no carona, ficou ferida.

A mulher e Genilson foram socorridos, mas o motorista morreu antes de dar entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.