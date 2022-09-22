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Na Serra

BR 101: motorista se envolve em acidente, é perseguido e morre após capotar carro

Motorista de 31 anos e carona, de 27, foram socorridos, mas homem morreu antes de dar entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves

Publicado em 

22 set 2022 às 13:01

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 13:01

Durante a fuga, o homem passou por um posto de gasolina e ainda abasteceu o carro
Durante a fuga, o homem passou por um posto de gasolina e ainda abasteceu o carro Crédito: Reprodução
Um motorista de 31 anos morreu após um capotamento, na tarde desta quarta-feira (21), no bairro Muribeca, na Serra.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, Genilson Furtado Sarmento Júnior se envolveu em um acidente na altura do pedágio da Eco 101 e fugiu do local.
O motorista foi perseguido por policiais rodoviários federais e por policiais militares. Durante a fuga, o homem passou por um posto de gasolina e ainda abasteceu o carro.
Na altura do bairro Belverede, na região de Serra-Sede ele capotou com o veículo e bateu em um barranco. Além de Genilson, uma mulher de 27 anos, que estava no carona, ficou ferida.
A mulher e Genilson foram socorridos, mas o motorista morreu antes de dar entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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