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Violência

Bebê fica ferida durante tiroteio em Vitória

Bandido começou a trocar tiros com a polícia em Bomfim

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 17:23
Rua Silvio Soares, Bomfim, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma bebê de sete meses ficou com um ferimento na testa após um tiroteio entre policiais e bandidos em Bonfim, bairro de Vitória. Ainda não é possível confirmar se o ferimento foi de um tiro, que teria passado de raspão no corpo da criança. A bebê estava na sala de casa, brincando com o avô, naquele momento.
De acordo com a PM, a troca de tiros começou quando, em uma perseguição a um carro que supostamente era clonado, com cinco ocupantes dentro. Um dos suspeitos, segundo a polícia, entrou em uma casa para se esconder e, em seguida, saiu disparando contra os policiais. Segundo a polícia, o bandido disparou diversos tiros com uma pistola que, mais tarde, foi apreendida. 
Quanto à criança ferida, em princípio, a PM afirmou, por meio de nota, que ela havia sido vítima de bala perdida, por um tiro de raspão na testa. Mais tarde, a polícia voltou atrás e disse que o ferimento não foi causado por bala. Segundo a PM, médicos que atenderam a bebê disseram que ela apresentou apenas um pequeno corte na testa e que não se trata de ferimento causado por arma de fogo.
À equipe do Gazeta Online, a família da menina disse acreditar, no entanto, que a bebê foi sim atingida dentro de casa por um tiro de raspão.
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O suspeito de participar do tiroteio foi identificado como Tiago de Jesus Fernandes, 23 anos, após dar entrada em um hospital de Vitória com ferimentos de disparos de arma de fogo. No local, de acordo com a PM, foi constatado também que o acusado possui um mandado de prisão em aberto e, por esse motivo, foi detido. 
Questionada, a PM informa que a região conta com patrulhamento preventivo diuturno, realizado pela 3° Companhia do 1º Batalhão, com abordagens a pessoas, cercos táticos e blitze que acontecem constantemente no local. A polícia lembra que a população pode ajudar acionando, anonimamente, a PM, por meio do 190, caso presencie qualquer crime ou ato ilegal ou com o 181.
Com informações de Gabriela Singular
ÔNIBUS PARARAM DE CIRCULAR
Procurada, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a PM orientou as empresas de ônibus a evitarem a parte alta do bairro por causa de confrontos entre a polícia e traficantes do local. As linhas que atendem continuam realizando as viagens nas outras vias da cidade. O serviço será normalizado assim que a PM liberar o local.

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