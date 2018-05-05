Bebê fica ferida durante tiroteio em Vitória

Rua Silvio Soares, Bomfim, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma bebê de sete meses ficou com um ferimento na testa após um tiroteio entre policiais e bandidos em Bonfim, bairro de Vitória. Ainda não é possível confirmar se o ferimento foi de um tiro, que teria passado de raspão no corpo da criança. A bebê estava na sala de casa, brincando com o avô, naquele momento.

De acordo com a PM, a troca de tiros começou quando, em uma perseguição a um carro que supostamente era clonado, com cinco ocupantes dentro. Um dos suspeitos, segundo a polícia, entrou em uma casa para se esconder e, em seguida, saiu disparando contra os policiais. Segundo a polícia, o bandido disparou diversos tiros com uma pistola que, mais tarde, foi apreendida.

Quanto à criança ferida, em princípio, a PM afirmou, por meio de nota, que ela havia sido vítima de bala perdida, por um tiro de raspão na testa. Mais tarde, a polícia voltou atrás e disse que o ferimento não foi causado por bala. Segundo a PM, médicos que atenderam a bebê disseram que ela apresentou apenas um pequeno corte na testa e que não se trata de ferimento causado por arma de fogo.

À equipe do Gazeta Online, a família da menina disse acreditar, no entanto, que a bebê foi sim atingida dentro de casa por um tiro de raspão.

O suspeito de participar do tiroteio foi identificado como Tiago de Jesus Fernandes, 23 anos, após dar entrada em um hospital de Vitória com ferimentos de disparos de arma de fogo. No local, de acordo com a PM, foi constatado também que o acusado possui um mandado de prisão em aberto e, por esse motivo, foi detido.

Questionada, a PM informa que a região conta com patrulhamento preventivo diuturno, realizado pela 3° Companhia do 1º Batalhão, com abordagens a pessoas, cercos táticos e blitze que acontecem constantemente no local. A polícia lembra que a população pode ajudar acionando, anonimamente, a PM, por meio do 190, caso presencie qualquer crime ou ato ilegal ou com o 181.

Com informações de Gabriela Singular

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