Bebê é baleado na perna após mexer na arma do pai em Cariacica

Criança de um ano e meio é atingida por um tiro na perna, em Muquiri, Cariacica Crédito: Marcelo Prest

Um bebê de um ano e meio foi baleado na perna após mexer na arma do pai, um adolescente de 17 anos. O caso aconteceu em Mucuri, na rua Novo Horizonte, em Cariacica, no início da tarde deste domingo (1º).

De acordo com a mãe da criança, uma jovem de 19 anos, o casal estava em casa, junto com o filho, no momento em que ele foi baleado. Ela disse que não sabia que o marido tinha uma arma na residência.

Ainda de acordo com ela, a arma estava enrolada em uma roupa em cima de um rack. A criança, que nesse momento estava sozinha no quarto, viu o objeto enrolado e pegou a arma, que acabou caindo no chão.

Na hora que caiu no chão, segundo a mãe, a arma disparou e acidentalmente atravessou a perna direita do filho, que começou a chorar. O casal percebeu o que tinha acontecido e correu pela rua onde moram com a criança para pedir ajuda.

O menino foi levado inicialmente para o PA do Trevo, em Alto Lage, também em Cariacica. Mas depois foi encaminhado para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. No local, ele foi atendido e já recebeu alta.

Equipes da Polícia Civil e da perícia foram até a residência do casal para localizar a arma.