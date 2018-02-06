Bandidos usam nome de diretor do Detran para golpes via WhatsApp

Crédito: Caique Verli

Foi denunciado, na tarde desta terça-feira (6), um golpe aplicado via WhatsApp para suposta venda de carros. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), criminosos se passavam por um diretor-técnico do Detran-ES e ofereciam venda de carros que supostamente iriam a leilões do órgão e ainda garantiam facilidades para baixar indevidamente multas de veículos. No entanto, para prosseguir com a transação, os golpistas pediam um depósito bancário para garantir a venda do veículo e início dos trâmites para aquisição do bem.

COMO FUNCIONA O GOLPE

Nesta segunda-feira (5), o diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de Souza, recebeu pelo WhatsApp vários prints de mensagens que mostravam um criminoso se passando por ele para aplicar os golpes. "Eles utilizaram uma foto minha, que foi tirada durante uma entrevista à imprensa, e colocaram como perfil de um número de Whatsapp. A partir daí, eles passaram a enviar mensagens para diversas pessoas se passando por mim", explicou José Eduardo.

Os bandidos ofereciam carros que estavam supostamente indo à leilão pelo Detran e conversavam com quem demonstrava interesse. Esses veículos estariam disponíveis com facilidades para transferência. Os golpistas chegavam a enviar fotos dos carros, pedir dados pessoais e ainda enviar uma conta onde deveria ser feito um depósito para garantir a compra do carro.

"Eles marcavam encontro com as vítimas no endereço de um antigo pátio do Detran que não funciona mais", explica o diretor.

O golpe foi descoberto quando um casal interessado pelos carros oferecidos pelos golpistas foi até o antigo pátio do Detran e viu que não tinha nada lá. Eles seguiram, então, para a sede do órgão e pediram para falar com o diretor de Habilitação e Veículos, José Eduardo de Souza.

"Eles foram me procurar, falaram que eu tinha mandado mensagem pra eles. Como eu não estava no momento, eles foram encaminhados ao setor de leilão, onde descobriram que quase tinham caído em um golpe", conclui José Eduardo.

Os veículos ofertados, relatados pelo casal, não constam e nunca constaram no sistema do Detran. As placas também não são do Espírito Santo.