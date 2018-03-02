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Cristóvão Colombo

Bandidos trocam tiros e assustam moradores de Vila Velha

Portões e janelas de residências foram atingidas pelos disparos. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido

Publicado em 02 de Março de 2018 às 01:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 01:25
O tiroteio aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Tiroteio e um carro com perfurações de pelo menos três armas diferentes. Esse foi o cenário encontrado por quem passava na rua Carlos Gomes, em Cristóvão Colombo, Vila Velha, na noite desta quinta-feira (1º). A polícia não recebeu informações sobre feridos. O carro, que era roubado, foi abandonado após a troca de tiros.
De acordo com moradores, era por volta de 20 horas quando uma motocicleta e um carro branco fecharam um Peugeot 207 Passion, de cor prata. Depois, iniciou-se uma troca de tiros entre os ocupantes dos veículos. Com o tiroteio, até portões e janelas de casas da região foram atingidas.
A Guarda Municipal informou que a placa do Peugeot era adulterada e tinha restrição de furto e roubo Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Após a troca de tiros, os bandidos da moto e do carro branco fugiram nos próprios veículos. Já os que estavam no Peugeot, fugiram a pé abandonando o carro, que ficou marcado com várias perfurações. Segundo a polícia, grande parte dos disparos foram feitas de dentro do veículo com pelo menos três armas diferentes. Cápsulas de espingarda calibre 12, pistolas 380 e 9 milímetros foram encontradas na região.
De acordo com a Guarda Municipal, a placa do Peugeot era adulterada e tinha restrição de furto e roubo. Nas redes sociais, uma familiar do verdadeiro dono do carro contou que o automóvel foi roubado em um assalto na Serra no último dia 15.
O carro foi guinchado e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Ninguém foi preso.

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