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Polícia

Bandidos trocam tiros com policiais após balearem homem em Vitória

A autoria está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 16:43

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 16:43

A autoria do crime é investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Criminosos trocaram tiros com policiais militares após balearem um homem de 33 anos no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (27), por volta das 20 horas.
Segundo relatos de investigadores, o rapaz de 33 anos estava saindo de casa quando foi atingido com quatro tiros. A autoria do crime é investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os criminosos - não foi informado quantos - estavam de bicicleta. Logo após tentarem matar o homem, eles encontraram policiais em uma outra rua do bairro, onde então houve troca de tiros. Os investigadores afirmaram que os policiais não ficaram feridos.
A polícia não informou para qual hospital o homem de 33 anos foi levado, nem qual o estado de saúde dele.

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