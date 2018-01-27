Bandidos trocam tiros com policiais após balearem homem em Vitória

A autoria do crime é investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Criminosos trocaram tiros com policiais militares após balearem um homem de 33 anos no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (27), por volta das 20 horas.

Segundo relatos de investigadores, o rapaz de 33 anos estava saindo de casa quando foi atingido com quatro tiros. A autoria do crime é investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os criminosos - não foi informado quantos - estavam de bicicleta. Logo após tentarem matar o homem, eles encontraram policiais em uma outra rua do bairro, onde então houve troca de tiros. Os investigadores afirmaram que os policiais não ficaram feridos.