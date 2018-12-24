Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barra de São Francisco

Bandidos sequestram família de gerente para roubar banco no ES

Ação dos criminosos começou com o sequestro na noite de domingo. Na manhã de segunda-feira, dois suspeitos levaram o funcionário do Sicoob até a agência e tentaram ter acesso ao cofre, mas foram surpreendidos pela ação da PM e acabaram presos. Ninguém se feriu e a família foi libertada

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 14:43
Viaturas da PM em frente à agência do Sicoob de Barra de São Francisco Crédito: Internauta
Sequestro, tiros e pânico numa tentativa de assalto a banco. Esse foi o cenário no Centro de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, entre a noite deste domingo (23) e a manhã desta segunda-feira (24).
A família de um funcionário do Sicoob foi sequestrada durante a noite por sete criminosos. Pela manhã, o bancário foi levado por dois dos criminosos até a agência.
Eles queriam abrir o cofre do banco, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar, após acionamento do sistema de segurança do local. Disparos de arma de fogo foram ouvidos e os moradores da cidade ficaram em pânico.
Viaturas da PM em frente à agência do Sicoob em Barra de São Francisco Crédito: Internauta
De acordo com a Polícia Militar, os dois acusados que tentaram assaltar a agência foram detidos com duas pistolas 9 milímetros. Eles entraram no banco com o funcionário sequestrado, mas o sistema de segurança foi acionado e permitiu a rápida ação dos policiais, que controlaram a situação, libertaram o refém e prenderam os dois suspeitos.
Em nota, o Sicoob informou que os criminosos tentaram o acesso ao cofre da agência, mas não conseguiram e foram presos em flagrante. Ninguém ficou ferido e a família foi libertada. O Sicoob destaca a ação dos policiais, rápida e muito eficiente.
Por conta da ação criminosa, a agência permaneceu fechada na manhã desta segunda-feira (devido à véspera de Natal, os bancos funcionaram das 8h às 11h).
Em vídeos enviados por internautas (e divulgados pelo Gazeta Online), é possível ouvir tiros e ver o desespero dos moradores. Muitos se jogaram no chão com medo de serem atingidos. Não se sabe se os disparos foram feitos por bandidos ou pela PM em reação ao ataque.
Sobre o sequestro, a assessoria da PM explicou que, na noite de domingo, a família do gerente da agência foi feita refém na própria residência por cinco indivíduos. Com a chegada dos militares no banco, os suspeitos que estavam na casa do funcionário do banco fugiram e não foram localizados.
Até as 13h desta segunda-feira (24), a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional e ainda não tinha as autuações. Até as 15 horas, cinco indivíduos foram detidos.
Outro roubo
Na madrugada do último dia 19, bandidos usaram explosivos e estouraram a porta de vidro da agência do Sicoob em Laginha de Pancas, distrito de Pancas. Eles também tentaram abrir o cofre, mas não conseguiram. O banco ficou destruído e, até o momento, ninguém foi preso.
Bandidos sequestram família de gerente para roubar banco no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aureny Simões, mulher que correu todas edições das Dez Milhas Garoto
Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026
Imagem de destaque
Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados