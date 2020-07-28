Cinco porcos foram roubados durante a madrugada em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Bandidos roubam porcos de sítio em Vitória

TV Gazeta, Seu Anselmo, que tem os porcos para consumo e costumava vender os animais em festas de fim de ano, disse que o prejuízo chega a R$ 5 mil. Um proprietário de sítio da região de Tabuazeiro, em Vitória , teve cinco dos quase 20 porcos que cria roubados na madrugada desta terça-feira (28). Em entrevista à, Seu Anselmo, que tem os porcos para consumo e costumava vender os animais em festas de fim de ano, disse que o prejuízo chega a R$ 5 mil.

Ele relata que ninguém da família viu ou ouviu a chegada dos criminosos, que ainda mataram os animais antes de transportá-los na fuga. "Só vi o rastro de sangue e me perguntei o que teria acontecido. Mataram e levaram, prejuízo de R$ 5 mil reais", comentou o dono do sítio.

Seu Anselmo mostra por onde criminosos passaram Crédito: TV Gazeta

Os pesos dos porcos levados variavam de 100 a 120 quilos cada um. Eram os mais pesados do sítio. Segundo um outro morador do local, o motorista Marcelo Celestino da Silva, para carregar tanto peso em um local de difícil acesso como é o sítio seriam necessárias no mínimo cinco pessoas.

"Não tenho noção do que aconteceu, só achamos estranho esse roubo sem ninguém ver. Com esse difícil acesso, no mínimo cinco pessoas para carregar os porcos", disse.