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Ação na madrugada

Bandidos roubam porcos de sítio em Vitória

Seu Anselmo, que cria os porcos para consumo e costumava vender os animais em festas de fim de ano, disse que o prejuízo chega a R$ 5 mil

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:09
Cinco porcos foram roubados durante a madrugada em Tabuazeiro, em Vitória
Cinco porcos foram roubados durante a madrugada em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: TV Gazeta
Bandidos roubam porcos de sítio em Vitória
Um proprietário de sítio da região de Tabuazeiro, em Vitória, teve cinco dos quase 20 porcos que cria roubados na madrugada desta terça-feira (28). Em entrevista à TV Gazeta, Seu Anselmo, que tem os porcos para consumo e costumava vender os animais em festas de fim de ano,  disse que o prejuízo chega a R$ 5 mil.
Ele relata que ninguém da família viu ou ouviu a chegada dos criminosos, que ainda mataram os animais antes de transportá-los na fuga. "Só vi o rastro de sangue e me perguntei o que teria acontecido. Mataram e levaram, prejuízo de R$ 5 mil reais", comentou o dono do sítio.
Seu Anselmo mostra por onde os animais passaram durante o roubo
Seu Anselmo mostra por onde criminosos passaram Crédito: TV Gazeta
Os pesos dos porcos levados variavam de 100 a 120 quilos cada um. Eram os mais pesados do sítio. Segundo um outro morador do local, o motorista Marcelo Celestino da Silva, para carregar tanto peso em um local de difícil acesso como é o sítio seriam necessárias no mínimo cinco pessoas.
"Não tenho noção do que aconteceu, só achamos estranho esse roubo sem ninguém ver. Com esse difícil acesso, no mínimo cinco pessoas para carregar os porcos", disse.
Polícia Militar foi ao local na manhã desta terça (28), mas até o momento não prendeu nenhum suspeito.

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