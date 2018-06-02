Bandidos rendem funcionários e assaltam tradicional bar de Vitória

Tradicional bar em Vitória foi assaltado no início da madrugada de quinta-feira (31) Crédito: Carlos Alberto da Silva

Um dos mais tradicionais bares de Vitória  o Bar do Ceará  localizado no bairro Jucutuquara, foi assaltado no início da madrugada desta quinta-feira (31), por volta das 0h14, em Vitória. Três criminosos armados entraram no local e fizeram oito funcionários reféns. O assalto durou cerca de três minutos.

Em entrevista ao Gazeta Online, um dos responsáveis  que prefere não ser identificado  disse que estava fechando o estabelecimento quando uma funcionária foi surpreendida por um dos bandidos. Eles estavam em um carro, que entrou na contramão da rua. Ela foi rendida pelo bandido e levada para dentro do local.

Os criminosos levaram cerca de R$ 2 mil que estavam no caixa, além de celulares dos funcionários. Eles tentaram levar também uma TV, mas sem sucesso.

SEGURANÇA NO LOCAL

Um dos responsáveis pelo bar disse à reportagem que o estabelecimento possui segurança em dias de maior movimento mas, no dia do crime, o segurança foi dispensado porque o movimento previsto era pequeno. Para ele, se o funcionário estivesse no local, algo de pior poderia acontecer. "Se ele estivesse aqui, provavelmente teria reagido e algo de ruim poderia acontecer".

Devido ao crime, uma funcionária  com medo  pediu demissão.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para realizar buscas pelos criminosos. Mas, até a noite desta sexta-feira (01), ninguém foi localizado.

Em nota, a PM disse que faz ações preventivas em todo território do Estado para garantir segurança aos capixabas, mas não consegue estar presente em todos os lugares. "A PM, contudo, não consegue ser onipresente e carece do funcionamento harmônico dos outros órgãos de segurança e da participação intensiva da comunidade para conseguir ser mais efetiva em suas ações. Portanto, atuando de forma preventiva e em situações de flagrante delito, a PM está sempre à disposição do cidadão quando acionada via 190 ou diretamente às equipes que estão nas ruas".

A polícia pede para que os crimes já ocorridos sejam denunciados no Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.