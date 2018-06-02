Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jucutuquara

Bandidos rendem funcionários e assaltam tradicional bar de Vitória

Os criminosos levaram cerca de R$ 2 mil que estavam no caixa, além de celulares dos funcionários. Eles tentaram levar também uma TV, mas sem sucesso

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 21:38
Tradicional bar em Vitória foi assaltado no início da madrugada de quinta-feira (31) Crédito: Carlos Alberto da Silva
Um dos mais tradicionais bares de Vitória  o Bar do Ceará  localizado no bairro Jucutuquara, foi assaltado no início da madrugada desta quinta-feira (31), por volta das 0h14, em Vitória. Três criminosos armados entraram no local e fizeram oito funcionários reféns. O assalto durou cerca de três minutos.
Em entrevista ao Gazeta Online, um dos responsáveis  que  prefere não ser identificado  disse que estava fechando o estabelecimento quando uma funcionária foi surpreendida por um dos bandidos. Eles estavam em um carro, que entrou na contramão da rua. Ela foi rendida pelo bandido e levada para dentro do local. 
Os criminosos levaram cerca de R$ 2 mil que estavam no caixa, além de celulares dos funcionários. Eles tentaram levar também uma TV, mas sem sucesso. 
SEGURANÇA NO LOCAL
Um dos responsáveis pelo bar disse à reportagem que o estabelecimento possui segurança em dias de maior movimento mas, no dia do crime, o segurança foi dispensado porque o movimento previsto era pequeno. Para ele, se o funcionário estivesse no local, algo de pior poderia acontecer. "Se ele estivesse aqui, provavelmente teria reagido e algo de ruim poderia acontecer".
Devido ao crime, uma funcionária  com medo  pediu demissão.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para realizar buscas pelos criminosos. Mas, até a noite desta sexta-feira (01), ninguém foi localizado.
Em nota, a PM disse que faz ações preventivas em todo território do Estado para garantir segurança aos capixabas, mas não consegue estar presente em todos os lugares. "A PM, contudo, não consegue ser onipresente e carece do funcionamento harmônico dos outros órgãos de segurança e da participação intensiva da comunidade para conseguir ser mais efetiva em suas ações. Portanto, atuando de forma preventiva e em situações de flagrante delito, a PM está sempre à disposição do cidadão quando acionada via 190 ou diretamente às equipes que estão nas ruas".
A polícia pede para que os crimes já ocorridos sejam denunciados no Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados