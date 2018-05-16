Bandidos rendem casal de amigos e roubam carro em Camburi

Um casal de amigos foi abordado por três bandidos ao estacionar o carro próximo ao Quiosque 1 na Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (15). O caso aconteceu por volta das 22h40.
Uma administradora de 28 anos é quem dirigia o veículo. Os bandidos estavam armados e a obrigaram a dirigir por quase 40 minutos. Ela e o amigo foram deixados no bairro Taquara 1, na Serra, e os criminosos seguiram até Serra Sede, onde a gasolina do carro acabou.
Depois disso, os bandidos ligaram para um amigo pedindo ajuda, trocaram de carro, mas acabaram sendo abordados por policiais militares. Um dos suspeitos, identificado como Kleber Tofole Oliveira, de 34 anos, foi preso. Ele confessou o roubo e foi encaminhado para um presídio da Grande Vitória.
Com informações da TV Gazeta