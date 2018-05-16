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Sequestro relâmpago

Bandidos rendem casal de amigos e roubam carro em Camburi

Os criminosos estavam armados e fizeram a motorista do veículo dirigir por quase 40 minutos. Um dos bandidos foi preso pela Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 16:27

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 16:27

O casal foi abordado enquanto estacionada próximo ao quiosque 1, na Praia de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal de amigos foi abordado por três bandidos ao estacionar o carro próximo ao Quiosque 1 na Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (15). O caso aconteceu por volta das 22h40.
Uma administradora de 28 anos é quem dirigia o veículo. Os bandidos estavam armados e a obrigaram a dirigir por quase 40 minutos. Ela e o amigo foram deixados no bairro Taquara 1, na Serra, e os criminosos seguiram até Serra Sede, onde a gasolina do carro acabou.
Depois disso, os bandidos ligaram para um amigo pedindo ajuda, trocaram de carro, mas acabaram sendo abordados por policiais militares. Um dos suspeitos, identificado como Kleber Tofole Oliveira, de 34 anos, foi preso. Ele confessou o roubo e foi encaminhado para um presídio da Grande Vitória.
Com informações da TV Gazeta

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