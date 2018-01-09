Bandidos quebram braço de idoso durante assalto em Guaçuí

Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG

Um idoso de 62 anos teve o braço quebrado durante um assalto na tarde desta segunda-feira (08), na localidade de Tremedeira, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó. Os bandidos o agrediram com um pedaço de madeira e fugiram levando a sua carteira com documentos.

A vítima contou para a Polícia Militar que por volta das 13h foi abordado por duas pessoas em uma bicicleta. Os bandidos estavam com touca ninja e o agrediram com um pedaço de madeira em seu braço esquerdo. Em seguida os assaltantes levaram sua carteira, contendo vários documentos e cartões.