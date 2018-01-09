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Violência

Bandidos quebram braço de idoso durante assalto em Guaçuí

Eles levaram carteira apenas com documentos e cartões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 14:54

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 14:54

Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG
Um idoso de 62 anos teve o braço quebrado durante um assalto na tarde desta segunda-feira (08), na localidade de Tremedeira, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó. Os bandidos o agrediram com um pedaço de madeira e fugiram levando a sua carteira com documentos.
A vítima contou para a Polícia Militar que por volta das 13h foi abordado por duas pessoas em uma bicicleta. Os bandidos estavam com touca ninja e o agrediram com um pedaço de madeira em seu braço esquerdo. Em seguida os assaltantes levaram sua carteira, contendo vários documentos e cartões.
O idoso foi levado para o Pronto Socorro e, de acordo com os médicos, o osso do antebraço esquerdo quebrou. A unidade não passou o estado de saúde do paciente. A PM chegou a fazer buscas na localidade, mas não encontrou os suspeitos. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil.

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