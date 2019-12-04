Bandidos que mataram adolescente com mais de 20 tiros são presos na Serra

Grupo preso por matar adolescente em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Thalisson era integrante da Gangue do Biel, que atuava no tráfico de drogas no bairro, e que é rival da Gangue da Rua 24, da qual fazem parte os quatro envolvidos na morte do garoto. Os acusados Carlos Witney de Oliveira Pionte , Izaque Crivelari Pereira e Edvan José dos Santos, 28 anos, foram presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. As investigações apontaram também a participação de Lucas Soares de Paula, preso pela Polícia Militar.

O crime aconteceu em agosto, um mês depois que Thalisson ajudou o chefe do bando dele em um tiroteio contra os traficantes da Rua 24. Ele aparece nas imagens de camisa preta:

As investigações da DHPP Serra apontaram que o plano para matar o adolescente foi arquitetado com antecedência e que cada um dos envolvidos teve uma participação específica no crime. "Edvan foi responsável por vigiar a vítima por uma semana e confirmar que ela estava em casa no dia do crime. Izaque e Lucas foram os que entraram armados e executaram o adolescente ainda na cama, onde ele dormia. Já Carlos foi o responsável por fornecer as armas para o assassinato", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.

O último a ser preso foi Edvan, localizado na na última terça-feira (03), pela equipe da DHPP de Serra. Com ele foi apreendida uma pistola calibre e dois carregadores com 29 munições intactas.

A briga entre os grupos é pelo domínio de toda a área de Jardim Carapina para a atuação do tráfico de drogas. Edvan foi preso nesta terça-feira (03) e os demais em outubro e setembro deste ano. Os quatro detidos já viveram réus e estão sendo processados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e associação criminosa.

DESARTICULAÇÃO DE QUADRILHAS

Com essas prisões, a DHPP Serra desmontou um dos grupos criminosos que atua em Jardim Carapina . "A outra quadrilha que brigava no bairro pelo tráfico de drogas também foi desarticulada com a prisão do Biel, chefe do bando a qual pertencia Thalisson", explicou o delegado Sandi Mori.

O Biel que o delegado cita é Rafael de Moraes Queirós, preso em agosto, por tentativa de assassinato e por promover tiroteios no meio do bairro.