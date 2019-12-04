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Briga entre grupos

Bandidos que mataram adolescente com mais de 20 tiros são presos na Serra

O alvo do bando foi um adolescente, de 15 anos, que foi morto porque ajudou o bando rival em um tiroteio,  em Jardim Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:09

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:09

Grupo preso por matar adolescente em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O bando que planejou e executou a morte do adolescente Thalisson Nunes Araújo, 15 anos, foi preso  pela Polícia Civil na Serra. O garoto foi morto com mais de 20 tiros na frente da família, no bairro Jardim Carapina, depois que os assassinos invadiram a casa onde ele dormia.
Thalisson era integrante da Gangue do Biel, que atuava no tráfico de drogas no bairro, e que é rival da Gangue da Rua 24, da qual fazem parte os quatro envolvidos na morte do garoto.  Os acusados Carlos Witney de Oliveira Pionte , Izaque Crivelari Pereira e Edvan José dos Santos, 28 anos,  foram presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. As investigações apontaram também a participação de Lucas Soares de Paula,  preso pela Polícia Militar.
O crime aconteceu em agosto, um mês depois que Thalisson ajudou o chefe do bando dele em um tiroteio contra os traficantes da Rua 24. Ele aparece nas imagens de camisa preta: 
As investigações da DHPP Serra apontaram que o plano para matar o adolescente foi arquitetado com antecedência e que cada um dos envolvidos teve uma participação específica no crime. "Edvan foi responsável por vigiar a vítima por uma semana e confirmar que ela estava em casa no dia do crime. Izaque e Lucas foram os que entraram armados e executaram o adolescente ainda na cama, onde ele dormia.  Já Carlos foi o responsável por fornecer as armas para  o assassinato", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
O último a ser preso foi Edvan,  localizado na  na última terça-feira (03), pela equipe da DHPP de Serra. Com ele foi apreendida uma pistola calibre  e dois carregadores com 29  munições intactas.
A briga entre os grupos é pelo domínio de toda a área de Jardim Carapina para a atuação do tráfico de drogas. Edvan foi preso nesta terça-feira (03) e os demais em outubro e setembro deste ano.  Os quatro detidos já viveram réus e estão sendo processados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e associação criminosa. 

DESARTICULAÇÃO DE QUADRILHAS

Com essas prisões, a DHPP Serra desmontou um dos grupos criminosos que atua em Jardim Carapina. "A outra quadrilha que brigava no bairro pelo tráfico de drogas também foi desarticulada com a prisão do Biel, chefe do bando a qual pertencia Thalisson", explicou o delegado Sandi Mori.
 O Biel que o delegado cita é Rafael de Moraes Queirós, preso em agosto, por tentativa de assassinato e por promover tiroteios no meio do bairro. 

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