Bandidos pediram chave de viatura para fugir e libertar idosa

Bandido envolvido em sequestro usou celular enquanto idosa era feita refém Crédito: Bernardo Coutinho

terminou às 13h20, quando a senhora foi liberada. Durante as cinco horas em que mantiveram uma idosa, de 72 anos, como refém dentro de casa, os sequestradores fizeram uma série de exigências para os policias militares. A ocorrência começou quando, por volta das 7h50, com o assalto a uma padaria, e sóquando a senhora foi liberada.

De acordo com a polícia, antes de decidirem liberar a idosa, os bandidos chegaram a pedir a chave de uma viatura da PM para fugir do local. O pedido foi negado. Entretanto, essa não foi a única exigência feita pelos sequestradores que, segundo populares, também pediram cigarro e refrigerante.

Durante o tempo em que ficou refém dos bandidos, a senhora de 72 anos recebeu um pão e insulina - para seguir com um tratamento médico.

Sequestro

Por volta das 7h50, os criminosos assaltaram uma padaria no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Ao chegaram no estabelecimento, encontraram o proprietário, de 25 anos, no caixa e mais três clientes. De acordo com o comerciante, eles já chegaram exigindo que todos deitassem no chão e anunciaram o assalto.

O proprietário ficou ao lado do caixa, na parte da frente da padaria, já os clientes foram levados para a parte da produção, que fica em outro cômodo. Todos tiveram os celulares roubados.

À medida em que os assaltantes mantinham os reféns, novos clientes chegavam à padaria. Aproximadamente 10 pessoas entraram no local no momento do assalto. Entre elas, o pai do proprietário. Todos foram feitos reféns. O pai dele reagiu e deu um soco em um dos assaltantes, que ameaçou matá-lo.

Durante o sequestro, os bandidos acharam que o proprietário tinha chamado a polícia, porque havia um telefone fixo perto dele. Mas o aparelho não estava funcionando. Eles não acreditaram na versão do proprietário e usaram o fio de telefone para amarrar as mãos dele.

Em seguida, policiais chegaram ao local de moto. O comerciante não sabe quem acionou a polícia. Com a presença dos militares, os bandidos fugiram pelos fundos da padaria, onde tem uma escada que dá acesso à casa do proprietário e à casa dos avós dele. Os criminosos invadiram a casa dos avós e foram direto para o quarto, onde estava a avó dele, de 70 anos.