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Sequestro

Bandidos pediram chave de viatura para fugir e libertar idosa

Senhora de 72 anos foi liberada depois de ficar por mais de cinco horas refém dos bandidos no bairro Boa Sorte, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 16:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 16:57

Bandido envolvido em sequestro usou celular enquanto idosa era feita refém Crédito: Bernardo Coutinho
Durante as cinco horas em que mantiveram uma idosa, de 72 anos, como refém dentro de casa, os sequestradores fizeram uma série de exigências para os policias militares. A ocorrência começou quando, por volta das 7h50, com o assalto a uma padaria, e só terminou às 13h20quando a senhora foi liberada.
De acordo com a polícia, antes de decidirem liberar a idosa, os bandidos chegaram a  pedir a chave de uma viatura da PM para fugir do local. O pedido foi negado. Entretanto, essa não foi a única exigência feita pelos sequestradores que, segundo populares, também pediram cigarro e refrigerante.
Durante o tempo em que ficou refém dos bandidos, a senhora de 72 anos recebeu um pão e insulina - para seguir com um tratamento médico. 
Sequestro
Por volta das 7h50, os criminosos assaltaram uma padaria no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Ao chegaram no estabelecimento, encontraram o proprietário, de 25 anos, no caixa e mais três clientes. De acordo com o comerciante, eles já chegaram exigindo que todos deitassem no chão e anunciaram o assalto.
O proprietário ficou ao lado do caixa, na parte da frente da padaria, já os clientes foram levados para a parte da produção, que fica em outro cômodo. Todos tiveram os celulares roubados.
À medida em que os assaltantes mantinham os reféns, novos clientes chegavam à padaria. Aproximadamente 10 pessoas entraram no local no momento do assalto. Entre elas, o pai do proprietário. Todos foram feitos reféns. O pai dele reagiu e deu um soco em um dos assaltantes, que ameaçou matá-lo.
Durante o sequestro, os bandidos acharam que o proprietário tinha chamado a polícia, porque havia um telefone fixo perto dele. Mas o aparelho não estava funcionando.  Eles não acreditaram na versão do proprietário e usaram o fio de telefone para amarrar as mãos dele.
Em seguida, policiais chegaram ao local de moto. O comerciante não sabe quem acionou a polícia. Com a presença dos militares, os bandidos fugiram pelos fundos da padaria, onde tem uma escada que dá acesso à casa do proprietário e à casa dos avós dele. Os criminosos invadiram a casa dos avós e foram direto para o quarto, onde estava a avó dele, de 70 anos.
O avô do comerciante estava no banheiro e conseguiu sair de casa quando a polícia chegou. A idosa foi mantida refém por mais de 5 horas.

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