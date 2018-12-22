Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laranjeiras

Bandidos pedem litro de vodka antes de assaltar comerciante na Serra

Os criminosos levaram mais de R$ 1 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 em moeda, cigarros, bebidas e o celular do comerciante

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 15:35
3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Um comerciante de 69 anos teve R$ 3 mil de prejuízo após um assalto no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, no final da tarde desta sexta-feira (21). A vítima reclama que nos últimos meses mais assaltos têm acontecido na região e os comerciantes estão com medo.
O assalto foi por volta das 17h na Avenida Principal, na loja de bebidas da vítima. Os dois homens entraram pedindo um litro de vodka e logo sacaram a arma, anunciando o assalto. Apontaram a arma para minha cabeça, mas só roubaram mesmo, não me machucaram, declarou.
Com o comerciante havia outro cliente, que foi trancado dentro do banheiro no momento do assalto. Na idade que eu estou trabalhando, entrar dois jovens para me assaltar, lamentou.
Os criminosos levaram mais de R$ 1 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 em moeda, cigarros, bebidas e o celular do comerciante. Um prejuízo de uns R$ 3 mil. Não foi a primeira vez, mas da última tem mais de 10 anos, declarou.
Segundo o comerciante, há assaltos praticamente todos os dias na região Jacaraípe, na Serra. Quando não sou eu, é outro. A gente fica apavorado, porque vieram com uma arma apontada para a gente, afirmou. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra. 
Comerciante tem 3 mil reais de prejuízo em assalto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados