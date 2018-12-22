Bandidos pedem litro de vodka antes de assaltar comerciante na Serra

Um comerciante de 69 anos teve R$ 3 mil de prejuízo após um assalto no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, no final da tarde desta sexta-feira (21). A vítima reclama que nos últimos meses mais assaltos têm acontecido na região e os comerciantes estão com medo.
O assalto foi por volta das 17h na Avenida Principal, na loja de bebidas da vítima. Os dois homens entraram pedindo um litro de vodka e logo sacaram a arma, anunciando o assalto. Apontaram a arma para minha cabeça, mas só roubaram mesmo, não me machucaram, declarou.
Com o comerciante havia outro cliente, que foi trancado dentro do banheiro no momento do assalto. Na idade que eu estou trabalhando, entrar dois jovens para me assaltar, lamentou.
Os criminosos levaram mais de R$ 1 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 em moeda, cigarros, bebidas e o celular do comerciante. Um prejuízo de uns R$ 3 mil. Não foi a primeira vez, mas da última tem mais de 10 anos, declarou.
Segundo o comerciante, há assaltos praticamente todos os dias na região Jacaraípe, na Serra. Quando não sou eu, é outro. A gente fica apavorado, porque vieram com uma arma apontada para a gente, afirmou. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra.
Comerciante tem 3 mil reais de prejuízo em assalto na Serra