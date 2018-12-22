Bandidos pedem litro de vodka antes de assaltar comerciante na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google

Um comerciante de 69 anos teve R$ 3 mil de prejuízo após um assalto no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, no final da tarde desta sexta-feira (21). A vítima reclama que nos últimos meses mais assaltos têm acontecido na região e os comerciantes estão com medo.

O assalto foi por volta das 17h na Avenida Principal, na loja de bebidas da vítima. Os dois homens entraram pedindo um litro de vodka e logo sacaram a arma, anunciando o assalto. Apontaram a arma para minha cabeça, mas só roubaram mesmo, não me machucaram, declarou.

Com o comerciante havia outro cliente, que foi trancado dentro do banheiro no momento do assalto. Na idade que eu estou trabalhando, entrar dois jovens para me assaltar, lamentou.

Os criminosos levaram mais de R$ 1 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 em moeda, cigarros, bebidas e o celular do comerciante. Um prejuízo de uns R$ 3 mil. Não foi a primeira vez, mas da última tem mais de 10 anos, declarou.

Segundo o comerciante, há assaltos praticamente todos os dias na região Jacaraípe, na Serra. Quando não sou eu, é outro. A gente fica apavorado, porque vieram com uma arma apontada para a gente, afirmou. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra.