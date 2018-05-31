Bandidos pedem desculpas a morador atingido por bala perdida no ES

Um rapaz foi atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre gangues rivais, na madrugada desta quinta-feira (31), no bairro Flexal I, em Cariacica. A vítima foi socorrida pelos criminosos, que pediram desculpas por terem a atingido.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima saiu de casa para comprar um salgado, mas quando passava pela rua B foi surpreendida por um tiroteio entre grupos armados. Cerca de dez bandidos trocavam tiros na rua. O morador foi atingido por um tiro na perna.
Ao perceberem que uma pessoa inocente havia sido atingida, os criminosos cessaram os disparos. Uma das gangues se aproximou do baleado e prestou socorro. Segundo relato do rapaz aos policiais do DHPP e de testemunhas ouvidas posteriormente, um dos integrantes chegou a pedir desculpas ao ferido, dizendo que ele não era alvo deles e que nada tinha a ver com a situação. Os bandidos ainda pediram a uma moradora para fazer um curativo e depois disponibilizaram um veículo para que a vítima fosse levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Depois, eles também disponibilizaram um carro para que a esposa do rapaz baleado fosse levada para o hospital onde a vítima estava internada.
O baleado foi atendido e não corre risco de morte. O caso será encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) de Cariacica.