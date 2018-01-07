Bandidos matam garota de 13 anos em Linhares; irmã e amiga são baleadas

A polícia foi até o local, mas populares disseram que as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Crédito: Internauta

A adolescente Clarissa Rosa Nunes, 13 anos, morreu e a irmã dela, de 15 anos, ficou ferida após as duas serem baleadas no bairro Santa Cruz, em Linhares, na noite deste sábado (06). Uma mulher de 27 anos, amiga das adolescentes, também foi atingida por um dos disparos.

As irmãs e a amiga estavam conversando na Avenida Antenor Elias quando três rapazes passaram atirando nelas.

Quando a polícia chegou ao local, algumas pessoas informaram apenas que uma adolescente havia sido socorrida por populares para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

No Hospital, os militares encontraram as três vítimas baleadas. A adolescente de 15 anos foi atingida por um tiros na coxa esquerda e a amiga foi ferida por um tiro no tórax. Clarissa Nunes foi atingida por dois tiros no peito. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital.

À Polícia, a adolescente de 15 anos contou que que acredita que elas eram os alvos dos atiradores, pois não tinha mais ninguém na rua naquele momento. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

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