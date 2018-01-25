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Crime

Bandidos invadem supermercado e fazem oito reféns, na Serra

Esta foi a sexta vez que o supermercado foi alvo de assaltantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:45

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:45

Um dos bandidos que assaltou um supermercado na Serra foi flagrado pelas câmeras do local Crédito: Diculgação
Dois criminosos fizeram oito pessoas reféns dentro de um supermercado, por volta das 12h10 desta quarta-feira (24), no bairro Nova Carapina II, na Serra. Os bandidos pretendiam roubar o dinheiro das caixas registradoras. 
Segundo relato de testemunhas, os dois suspeitos entraram no estabelecimento após render um funcionário do lado de fora do estabelecimento. Quando eu percebi a movimentação estranha e ouvi eles falando que era assalto do lado de fora, corri para o estoque do supermercado, assim como outros funcionários, contou uma funcionária do supermercado que não quis ser identificada. Ela deixou pra trás o celular, que foi tomado pelos assaltantes.
No primeiro andar do supermercado, dois funcionários e dois clientes foram feitos reféns. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão de um dos corredores do estabelecimento.
Um dos ladrões ficou vigiando os reféns, enquanto o comparsa subia para o segundo andar do comércio, onde um funcionário e um gerente foram rendidos. Uma cliente e a filha portadora de necessidades especiais também não escaparam da mira da arma do bandido.
 
CAIXAS
No segundo andar, o ladrão tomou mais dois celulares, mas o alvo da dupla eram os caixas do supermercado. Uma funcionária foi obrigada pelos bandidos a tentar abrir os caixas, abandonados pelos funcionários que escaparam. Mas ela não conseguia pois, na função dela, não tinha as chaves para abrir o equipamento.
A ação durou cerca de cinco minutos, o suficiente para que os assaltantes tocassem o terror entre os reféns e assustasse quem estava escondido.
Eu tive medo que me encontrassem pois um deles gritava para a funcionária que foi rendida na frente de loja, falavam que iam matá-la se não a obedecessem. Corremos o risco de sermos mortos, desabafou uma funcionária.
Populares disseram que os criminosos fugiram em um veículo modelo HB 20 e que houve um disparo de arma de fogo. Um estava com uma pistola e outro assaltante com um revólver calibre 38. Não sabemos direito como foi esse tiro, contou um funcionário que também foi rendido.
Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de videomonitoramento. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região mas até o fechamento desta edição nenhum suspeito havia sido detido. quem tiver informações sobre a identificação ou localização dos suspeitos pode informar pelo telefone 181 Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e anônima.
Esta foi a sexta vez que o supermercado foi alvo de assaltantes em 10 anos de funcionamento. É difícil ser comerciante e ter que passar por situações de violência como esta, disse a proprietária. 
 

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