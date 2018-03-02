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Pegos em flagrante

Bandidos invadem delegacia desativada e são detidos em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores

Publicado em 02 de Março de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 17:58
Delegacia desativada no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
Quatro criminosos foram detidos na manhã desta sexta-feira (2) pela Guarda Municipal de Vitória, acusados de invadir e furtar uma delegacia desativada no Centro da capital. Todos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de Vitória.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores.
> Leia mais matérias de Polícia
Segundo o inspetor Alcântara, a Guarda Municipal recebeu a denúncia pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social. "O Ciodes passou informações a respeito de um arrombamento em uma delegacia desativada na escadaria Maria Ortiz, no Centro. A Guarda Municipal foi até o local e deteve os indivíduos que estavam lá dentro consumindo drogas. Com eles, foram apreendidos rádios comunicadores e munições ponto 50", afirmou.
 

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