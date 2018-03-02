Bandidos invadem delegacia desativada e são detidos em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores.

Segundo o inspetor Alcântara, a Guarda Municipal recebeu a denúncia pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social. "O Ciodes passou informações a respeito de um arrombamento em uma delegacia desativada na escadaria Maria Ortiz, no Centro. A Guarda Municipal foi até o local e deteve os indivíduos que estavam lá dentro consumindo drogas. Com eles, foram apreendidos rádios comunicadores e munições ponto 50", afirmou.