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Em Rio Bananal

Bandidos invadem casa, rendem até crianças e roubam dinheiro no ES

Dois criminosos pularam a janela e, com uma pistola, ameaçaram o morador e seus filhos. A vítima tinha em casa a quantia de R$ 3 mil que havia buscado horas antes, após a venda de um terreno

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 13:47
Batalhão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 42 anos e seus dois filhos menores de idade foram rendidos por dois criminosos armados na casa onde moram, no distrito de São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, região Norte do Estado. Os suspeitos chegaram a apontar uma pistola para as crianças e estavam atrás de uma quantia de R$ 3 mil que a vítima havia recebido pela venda de um terreno. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (20).
De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que teve sua casa invadida pelos acusados, que chegaram no local em uma moto. A vítima havia buscado a quantia em dinheiro com o proprietário de um terreno por volta das 10 horas e, às 13h20, quando já estava em sua residência, os suspeitos pularam a janela e o renderam.
Com a arma de fogo, que seria uma pistola, os criminosos pediam o dinheiro e também uma arma. O homem teria respondido que não tinha dinheiro e nem arma, mas eles reviraram a casa até encontrar um envelope com a quantia dentro do guarda-roupa.
Ainda segundo a PM, dois filhos da vítima estavam na residência e também foram rendidos pelos acusados, tendo a arma apontada para suas cabeças. Após pegarem o dinheiro, os suspeitos trancaram o homem e as crianças no banheiro e fugiram. Mais tarde, quando conseguiu sair do cômodo trancado, a vítima percebeu que os pneus de seu carro haviam sido cortados. Os militares realizaram buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados.
A Polícia Civil informou que, em casos em que não há flagrante da PM, é necessário que a vítima formalize o crime em uma delegacia para que seja realizada uma investigação. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, destaca a nota da PC.

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