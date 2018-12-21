Bandidos invadem casa, rendem até crianças e roubam dinheiro no ES

Batalhão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Um homem de 42 anos e seus dois filhos menores de idade foram rendidos por dois criminosos armados na casa onde moram, no distrito de São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal , região Norte do Estado. Os suspeitos chegaram a apontar uma pistola para as crianças e estavam atrás de uma quantia de R$ 3 mil que a vítima havia recebido pela venda de um terreno. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que teve sua casa invadida pelos acusados, que chegaram no local em uma moto. A vítima havia buscado a quantia em dinheiro com o proprietário de um terreno por volta das 10 horas e, às 13h20, quando já estava em sua residência, os suspeitos pularam a janela e o renderam.

Com a arma de fogo, que seria uma pistola, os criminosos pediam o dinheiro e também uma arma. O homem teria respondido que não tinha dinheiro e nem arma, mas eles reviraram a casa até encontrar um envelope com a quantia dentro do guarda-roupa.

Ainda segundo a PM, dois filhos da vítima estavam na residência e também foram rendidos pelos acusados, tendo a arma apontada para suas cabeças. Após pegarem o dinheiro, os suspeitos trancaram o homem e as crianças no banheiro e fugiram. Mais tarde, quando conseguiu sair do cômodo trancado, a vítima percebeu que os pneus de seu carro haviam sido cortados. Os militares realizaram buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados.