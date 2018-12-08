Bandidos invadem casa e tocam o terror durante assalto em Cariacica

Eu achei que ia morrer. O desabafo é de um empresário de 57 anos que foi mantido refém junto com a esposa dentro de casa, em Campo Grande, Cariacica. O casal ficou por uma hora e meia em poder dos criminosos, que chegaram a tomar cervejas enquanto saqueavam o local. O prejuízo ultrapassa os R$ 20 mil.
O empresário contou que saía de casa para trabalhar, por volta das 7h30, quando foi surpreendido por três assaltantes. Eu saí com o carro do meu filho e na mesma hora eles me renderam. Entraram comigo dentro de casa e começaram a falar que queriam o carro, dinheiro e arma, relembrou.
Assim que entraram em casa, o empresário contou que foi amarrado com um fio de celular. A esposa dele, uma pedagoga aposentada de 55 anos, também foi rendida pela gangue. Os bandidos me ameaçavam com faca, gritavam perguntando sobre um cofre, contou a mulher.
O empresário, que não tinha cofre em casa, contou que ele e a esposa foram trancados dentro de um banheiro enquanto os bandidos reviravam a casa. Os criminosos ainda quebraram o celular do empresário para que ele não conseguisse pedir socorro.
Foram levados cerca de R$ 12 mil em dinheiro, duas televisões, um micro-ondas, um forno, uma coleção com 23 relógios importados, um cordão de ouro, malas de roupa, uma bicicleta de triatlon e até roupas de cama.
A ousadia dos bandidos foi tão grande que, enquanto saqueavam a casa e faziam as vítimas reféns, eles tomavam cervejas. Eles ficaram aqui cerca de uma hora rodando, brincando, tomando cerveja. Não só beberam como levaram duas caixas de cerveja. São donos da situação, né? Eles que mandam, desabafou o empresário.
A funcionária da família, que chegou para trabalhar momentos depois, também foi rendida. Antes de colocá-la no banheiro junto com os patrões, os bandidos roubaram o celular e R$ 200 dela.
Assim que terminaram de recolher os pertences, os criminosos fugiram. A mulher do empresário então conseguiu pular a báscula do banheiro e libertar o marido e a funcionária.
AMEAÇAS E PÂNICO
A pedagoga contou que as cenas vividas na manhã desta sexta-feira (7) são difíceis de esquecer. Ainda muito emocionada, ela chora sempre que se lembra das ameaças feitas pelos bandidos.
Eles falavam que iam cortar a orelha do meu marido. Teve um que colocou uma faca no pescoço dele, chegou a arranhar. Eu entrei em pânico, chorei e pedi para ele não fazer aquilo, relembrou.
A vítima contou que, no momento do assalto, pediu a Deus para ter um livramento. Quando eles entraram em casa e nós sentaram na cama, eu peguei na mão do meu marido e falei com ele para rezarmos. A única coisa que eu pedia era que Deus nos desse um livramento, contou, emocionada.
SUSPEITA DE VIGIA
À Polícia Civil, o empresário contou que um pedreiro que trabalhava perto da casa onde mora afirmou que os três homens já estavam no local aguardando que ele saísse para trabalhar.
Alguém passou essa informação para eles que eu ia sair naquele horário, disse. Um carro de cor prata estava estacionado na rua, dando cobertura ao bando.
"EU PENSAVA QUE FOSSE MORRER A QUALQUER MINUTO"
Vítima de criminosos quando saía para o trabalho, o empresário de 57 anos conta que, apesar do susto, é preciso juntar forças para recomeçar.
Vocês ficaram por cerca de uma hora sob o domínio dos criminosos. O que passa na cabeça?
Eu fiquei muito nervoso, pensava que fosse morrer. Eles estavam muito agressivos, o tempo inteiro me ameaçando, dizendo que iam me matar, cortar a minha orelha. Eles chegaram a arranhar o meu pescoço com uma faca. Pensei que fosse morrer a qualquer minuto, era o que eu estava esperando.
O prejuízo de vocês também foi muito alto. Há esperança de recuperar alguma coisa?
A gente não vai conseguir recuperar nada. Esses bens eles já devem ter passado para frente, já venderam tudo. O mais importante é que não aconteceu nada conosco, graças a Deus. Vamos começar tudo de novo, do zero. Conquistando e fazendo tudo de novo.
Como vai ser lidar com o medo que fica depois dessa situação?
Minha vida é essa, vou ter que continuar. Eu vou ter que voltar a trabalhar normalmente, eu vou fazer o quê? O que fica é um medo, uma agonia. É uma situação que você não esquece. Eu sofro com insônia, imagina como eu vai ser deitar na cama? Tudo isso é terrível, uma pressão enorme.
O senhor já tinha passado por uma situação como essa antes?
Eu moro aqui há 37 anos, nunca tinha acontecido nada tão violento assim com a gente. Já fomos assaltados, muitos anos atrás, mas nada que se compare com o que aconteceu.
Foi sua esposa quem conseguiu libertar vocês do banheiro?
Sim. Depois que eles saíram, nós permanecemos trancados no banheiro. Minha esposa conseguiu pular pela báscula e dar a volta para abrir a porta.