Bandidos invadem casa e tocam o terror durante assalto em Cariacica

Bandidos reviraram a casa do casal em busca de dinheiro Crédito: Marcelo Prest

Campo Grande, Cariacica. O casal ficou por uma hora e meia em poder dos criminosos, que chegaram a tomar cervejas enquanto saqueavam o local. O prejuízo ultrapassa os R$ 20 mil. Eu achei que ia morrer. O desabafo é de um empresário de 57 anos que foi mantido refém junto com a esposa dentro de casa, em. O casal ficou por uma hora e meia em poder dos criminosos, que chegaram a tomar cervejas enquanto saqueavam o local. O prejuízo ultrapassa os R$ 20 mil.

O empresário contou que saía de casa para trabalhar, por volta das 7h30, quando foi surpreendido por três assaltantes. Eu saí com o carro do meu filho e na mesma hora eles me renderam. Entraram comigo dentro de casa e começaram a falar que queriam o carro, dinheiro e arma, relembrou.

Assim que entraram em casa, o empresário contou que foi amarrado com um fio de celular. A esposa dele, uma pedagoga aposentada de 55 anos, também foi rendida pela gangue. Os bandidos me ameaçavam com faca, gritavam perguntando sobre um cofre, contou a mulher.

O empresário, que não tinha cofre em casa, contou que ele e a esposa foram trancados dentro de um banheiro enquanto os bandidos reviravam a casa. Os criminosos ainda quebraram o celular do empresário para que ele não conseguisse pedir socorro.

Foram levados cerca de R$ 12 mil em dinheiro, duas televisões, um micro-ondas, um forno, uma coleção com 23 relógios importados, um cordão de ouro, malas de roupa, uma bicicleta de triatlon e até roupas de cama.

A ousadia dos bandidos foi tão grande que, enquanto saqueavam a casa e faziam as vítimas reféns, eles tomavam cervejas. Eles ficaram aqui cerca de uma hora rodando, brincando, tomando cerveja. Não só beberam como levaram duas caixas de cerveja. São donos da situação, né? Eles que mandam, desabafou o empresário.

A funcionária da família, que chegou para trabalhar momentos depois, também foi rendida. Antes de colocá-la no banheiro junto com os patrões, os bandidos roubaram o celular e R$ 200 dela.

Assim que terminaram de recolher os pertences, os criminosos fugiram. A mulher do empresário então conseguiu pular a báscula do banheiro e libertar o marido e a funcionária.

Celular foi quebrado para impedir pedido de socorro Crédito: Marcelo Prest

AMEAÇAS E PÂNICO

A pedagoga contou que as cenas vividas na manhã desta sexta-feira (7) são difíceis de esquecer. Ainda muito emocionada, ela chora sempre que se lembra das ameaças feitas pelos bandidos.

Eles falavam que iam cortar a orelha do meu marido. Teve um que colocou uma faca no pescoço dele, chegou a arranhar. Eu entrei em pânico, chorei e pedi para ele não fazer aquilo, relembrou.

A vítima contou que, no momento do assalto, pediu a Deus para ter um livramento. Quando eles entraram em casa e nós sentaram na cama, eu peguei na mão do meu marido e falei com ele para rezarmos. A única coisa que eu pedia era que Deus nos desse um livramento, contou, emocionada.

SUSPEITA DE VIGIA

Polícia Civil, o empresário contou que um pedreiro que trabalhava perto da casa onde mora afirmou que os três homens já estavam no local aguardando que ele saísse para trabalhar. , o empresário contou que um pedreiro que trabalhava perto da casa onde mora afirmou que os três homens já estavam no local aguardando que ele saísse para trabalhar.

Alguém passou essa informação para eles que eu ia sair naquele horário, disse. Um carro de cor prata estava estacionado na rua, dando cobertura ao bando.

"EU PENSAVA QUE FOSSE MORRER A QUALQUER MINUTO"

Empresário conta que os bandidos estavam agressivos Crédito: Marcelo Prest





Vítima de criminosos quando saía para o trabalho, o empresário de 57 anos conta que, apesar do susto, é preciso juntar forças para recomeçar.

Vocês ficaram por cerca de uma hora sob o domínio dos criminosos. O que passa na cabeça?

Eu fiquei muito nervoso, pensava que fosse morrer. Eles estavam muito agressivos, o tempo inteiro me ameaçando, dizendo que iam me matar, cortar a minha orelha. Eles chegaram a arranhar o meu pescoço com uma faca. Pensei que fosse morrer a qualquer minuto, era o que eu estava esperando.

O prejuízo de vocês também foi muito alto. Há esperança de recuperar alguma coisa?

A gente não vai conseguir recuperar nada. Esses bens eles já devem ter passado para frente, já venderam tudo. O mais importante é que não aconteceu nada conosco, graças a Deus. Vamos começar tudo de novo, do zero. Conquistando e fazendo tudo de novo.

Como vai ser lidar com o medo que fica depois dessa situação?

Minha vida é essa, vou ter que continuar. Eu vou ter que voltar a trabalhar normalmente, eu vou fazer o quê? O que fica é um medo, uma agonia. É uma situação que você não esquece. Eu sofro com insônia, imagina como eu vai ser deitar na cama? Tudo isso é terrível, uma pressão enorme.

O senhor já tinha passado por uma situação como essa antes?

Eu moro aqui há 37 anos, nunca tinha acontecido nada tão violento assim com a gente. Já fomos assaltados, muitos anos atrás, mas nada que se compare com o que aconteceu.

Foi sua esposa quem conseguiu libertar vocês do banheiro?