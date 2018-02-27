Bandidos invadem banco da Caixa e roubam armas e dinheiro em Alegre

Uma arma apreendida foi entregue na delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

A agência da Caixa Econômica Federal de Alegre, na região do Caparaó foi arrombada na madrugada desta terça-feira (27). Do local foram levadas armas dos vigilantes e dinheiro. O valor não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, o furto aconteceu por volta das 5h. Ao chegar na agência, que fica no Cento da cidade, os policiais se depararam com muita fumaça dentro da agência. Um vigilante estava no local e contou que recebeu uma ligação do funcionário da empresa de monitoramento, que informou ao vigilante que duas pessoas estavam dentro da agência.

Nenhum suspeito foi encontrado no local, mas as salas estavam reviradas, sendo uma delas a de armas e a outra da tesouraria. Da sala das armas, de acordo com o vigilante, foram levados 3 revólveres calibre 38 que pertence à agência.

Os bandidos teriam entrado no banco através do salão paroquial, que fica ao lado da agência. Durante buscas pelo possível trajeto dos suspeitos, foi localizado em cima do muro do salão paroquial um revólver calibre 38, que possivelmente foi perdido durante a fuga.

O revólver calibre 38 foi recolhido e entregue à Delegacia de Polícia de Alegre, ficando à disposição do delegado de plantão. A Polícia Federal vai investigar o caso.