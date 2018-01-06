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Bandidos invadem agência dos Correios e fazem reféns em São Mateus

Os bandidos entraram na agência localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, como se fossem clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 16:58

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 16:58

Correios Crédito: Reprodução | Internet
Quatro criminosos invadiram a agência dos Correios e fizeram reféns em São Mateus, região Norte do Estado.
De acordo com uma funcionária, os bandidos entraram na agência localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, na tarde de sexta-feira (05), como se fossem clientes. Um deles chegou a orientar uma das funcionárias a receber as pessoas que entrassem na agência que sentassem no canto.
As testemunhas não souberam informar se os bandidos roubaram alguma quantia em dinheiro, mas disseram que um dos criminosos roubou o HD de armazenamento do sistema de videomonitoramento da agência.
Ainda segundo as reféns, dois homens estariam realizando a segurança dos assaltantes do lado de fora da agência.
A Polícia Militar chegou ao local minutos depois de os bandidos saírem da agência e logo após chegaram agentes da Polícia Federal, que assumiram o caso.
Em uma denúncia anônima, os militares foram informados de que um veículo modelo Fiesta de cor prata,  com placa da Serra, teria sido utilizado na fuga dos indivíduos.
As companhias do 13° Batalhão, bem como o serviço de inteligência da polícia, retransmitiram a informação para as demais agências da região. Além disso, informaram outros Batalhões até no Estado da Bahia e também a PRF para que fossem realizados cercos em pontos diversos da BR 101. Porém, até o momento nenhum veículo foi localizado.

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