Bandidos interceptam carro e atiram contra ocupantes em Cariacica

O homem de 30 anos foi atingido por três tiros. O menor, de 16 anos, foi baleado quatro vezes. Durante o atentado, as vítimas conseguiram sair do carro e se esconderam em uma região de mato. Esperaram até que os bandidos fossem embora e retornaram para o veículo. As próprias vítimas foram ao Pronto Atendimento de Alto Lage pedir socorro.