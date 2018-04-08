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Violência

Bandidos interceptam carro e atiram contra ocupantes em Cariacica

De acordo com investigadores da DHPP, as vítimas estavam dentro de um carro que foi interceptado por uma moto, de onde saíram os disparos

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 12:33
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 30 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados enquanto andavam de carro próximo a um sítio em Campo Novo, Cariacica, na noite deste sábado (7). De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 22h30 quando o homem de 30 anos dirigia o carro e o menor estava do lado dele no banco do carona. Eles foram interceptados por dois motociclistas que atiram contra o veículo.
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O homem de 30 anos foi atingido por três tiros. O menor, de 16 anos, foi baleado quatro vezes. Durante o atentado, as vítimas conseguiram sair do carro e se esconderam em uma região de mato. Esperaram até que os bandidos fossem embora e retornaram para o veículo. As próprias vítimas foram ao Pronto Atendimento de Alto Lage pedir socorro.
De acordo com a polícia, nenhum suspeito do crime foi localizado. O homem de 30 anos tem passagem por furto e roubo. O menor de 16 anos não tinha passagem pela polícia.

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