Bandidos interceptam carro e atiram contra ocupantes em Cariacica

Um homem de 30 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados enquanto andavam de carro próximo a um sítio em Campo Novo, Cariacica, na noite deste sábado (7). De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 22h30 quando o homem de 30 anos dirigia o carro e o menor estava do lado dele no banco do carona. Eles foram interceptados por dois motociclistas que atiram contra o veículo.
O homem de 30 anos foi atingido por três tiros. O menor, de 16 anos, foi baleado quatro vezes. Durante o atentado, as vítimas conseguiram sair do carro e se esconderam em uma região de mato. Esperaram até que os bandidos fossem embora e retornaram para o veículo. As próprias vítimas foram ao Pronto Atendimento de Alto Lage pedir socorro.
De acordo com a polícia, nenhum suspeito do crime foi localizado. O homem de 30 anos tem passagem por furto e roubo. O menor de 16 anos não tinha passagem pela polícia.