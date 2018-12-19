Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enseada do Suá

Bandidos fogem a nado após furto em terreno do Cais das Artes

O local fica ao lado de uma delegacia interditada na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:32
Local onde será construído estacionamento do Cais das Artes, na Enseada do Suá, Vitória. Ao lado, fica a antiga delegacia e, ao fundo, o Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini
A novela do Cais das Artes ganha mais um capítulo: o furto de materiais no terreno onde será o estacionamento do local - onde, até agora, cada vaga custa R$ 72 mil. Na madrugada desta quarta-feira (19), moradores da Enseada do Suá flagraram dois homens com um veículo de caçamba dentro do terreno furtando materiais. Mas a ação deu errado, e eles tiveram que fugir a nado após a chegada da polícia.
>Governo do Estado sabia dos riscos em delegacia desde 2015
O empresário Fábio Barros, que faz parte da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do suá (Amei-ES), conta que nesse terreno há materiais de obras que seriam usados no Cais das Artes.
"Lá tem tubos, vigas, aço. E isso atrai bastante gente. Nessa madrugada tinha um caminhão dentro desse terreno e os caras levando esses materiais. A gente acionou a polícia. Eles vieram, mas os caras saíram nadando. Então a polícia não conseguiu fazer muita coisa", relata.
>Delegacia na Enseada do Suá é interditada por risco de desabar
Nesta quarta, ao passar por uma rua do bairro, o empresário encontrou o veículo usado pelos criminosos. "Para minha surpresa, esse caminhão está em uma rua próxima. Está com os pneus furados".
OUTRO PROBLEMA
O terreno onde será o estacionamento fica exatamente ao lado da antiga Delegacia Especializada Antissequestro, interditada em novembro por correr risco de desabar. Sem segurança, a casa virou alvo de vândalos que já levaram até o portão. "O que estamos buscando é que essa casa seja demolida ou que seja colocada segurança lá dentro. Todos os dias a casa está diferente, por conta dos furtos", diz o empresário.
> Até portão é roubado de delegacia interditada em Vitória
Barros registrou a situação da casa, que tem vista para o Convento da Penha, piscina e custou aos cofres do governo do Estado R$ 3 milhões. A edificação faz parte de um conjunto de imóveis que foram desapropriados pelo governo do Estado em 2010. 
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que foi feito patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados