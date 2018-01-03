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BR 101

Bandidos ficam sem gasolina durante a fuga e abandonam carro roubado

O veículo foi abandonado com a chave na ignição. Segundo a vítima, quando o assalto aconteceu, a gasolina estava na 'reserva'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 17:32

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 17:32

Dois bandidos armados roubaram um carro e precisaram abandoná-lo no meio do caminho após a gasolina acabar em Pedro Canário, região Norte do Estado.
A vítima informou a polícia que foi rendida na noite de terça-feira (02) por dois criminosos que estavam com uma arma de fogo. Os assaltantes levaram o veículo, um prisma de cor branca, e em seguida fugiram em direção à entrada da cidade.
Os militares foram até o local para tentar recuperar o carro e o encontraram parado às margens da BR 101. O veículo havia sido abandonado com a chave na ignição e sem gasolina. Os assaltantes fugiram a pé e não foram capturados. 
Segundo a vítima, o nível de combustível estava na "reserva" quando os bandidos levaram o carro. O veículo foi encaminhado ao DPJ de Pedro Canário.

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