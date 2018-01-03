Bandidos ficam sem gasolina durante a fuga e abandonam carro roubado

Dois bandidos armados roubaram um carro e precisaram abandoná-lo no meio do caminho após a gasolina acabar em Pedro Canário , região Norte do Estado.

A vítima informou a polícia que foi rendida na noite de terça-feira (02) por dois criminosos que estavam com uma arma de fogo. Os assaltantes levaram o veículo, um prisma de cor branca, e em seguida fugiram em direção à entrada da cidade.

Os militares foram até o local para tentar recuperar o carro e o encontraram parado às margens da BR 101. O veículo havia sido abandonado com a chave na ignição e sem gasolina. Os assaltantes fugiram a pé e não foram capturados.