Bandidos fazem motorista refém para roubar apartamento em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Um motorista que trabalha via aplicativo foi assaltado e agredido no início da noite de sexta-feira (9), após aceitar uma corrida em Vila Velha. Os criminosos obrigaram a vítima a seguir até a própria casa para roubar objetos de valor, e fugiram com o veículo. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o profissional estava em um Ford Fiesta sedan na cor prata, quando recebeu um chamado, por volta das 18h30. O suposto passageiro estava na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro de mesmo nome.

Ele seguiu até o cliente, que entrou no carro acompanhado por outros dois homens. Os três iriam para um supermercado na Rodovia Carlos Lindenberg, mas logo anunciaram o assalto. O motorista foi obrigado a passar para o banco de trás, onde foi agredido com tapas e socos na cabeça. Os bandidos exigiram que ele seguisse até a própria casa, que também fica em Vila Velha, sob ameaça de morte.

Quando chegaram ao prédio, dois criminosos subiram até o décimo andar e renderam a esposa do motorista, que ficou no veículo com um dos assaltantes. Da casa, os dois levaram duas televisões, um relógio, dois celulares, a aliança de casamento da esposa da vítima, e R$ 170 em dinheiro. Como o prédio não tem porteiro, ninguém notou a movimentação, segundo a vítima.