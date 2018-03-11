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Vila Velha

Bandidos fazem motorista refém para roubar apartamento em Vila Velha

Criminosos fingiram ser passageiros e fizeram uma chamada de transporte via aplicativo; motorista foi rendido e teve que dirigir até a própria casa, onde foi cometido o roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 22:21

Publicado em 10 de Março de 2018 às 22:21

Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
Um motorista que trabalha via aplicativo foi assaltado e agredido no início da noite de sexta-feira (9), após aceitar uma corrida em Vila Velha. Os criminosos obrigaram a vítima a seguir até a própria casa para roubar objetos de valor, e fugiram com o veículo. Ninguém foi preso.
Segundo o boletim de ocorrência, o profissional estava em um Ford Fiesta sedan na cor prata, quando recebeu um chamado, por volta das 18h30. O suposto passageiro estava na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro de mesmo nome.
Ele seguiu até o cliente, que entrou no carro acompanhado por outros dois homens. Os três iriam para um supermercado na Rodovia Carlos Lindenberg, mas logo anunciaram o assalto. O motorista foi obrigado a passar para o banco de trás, onde foi agredido com tapas e socos na cabeça. Os bandidos exigiram que ele seguisse até a própria casa, que também fica em Vila Velha, sob ameaça de morte.
Quando chegaram ao prédio, dois criminosos subiram até o décimo andar e renderam a esposa do motorista, que ficou no veículo com um dos assaltantes. Da casa, os dois levaram duas televisões, um relógio, dois celulares, a aliança de casamento da esposa da vítima, e R$ 170 em dinheiro. Como o prédio não tem porteiro, ninguém notou a movimentação, segundo a vítima.
Os bandidos voltaram para o carro e abandonaram o motorista na região do Parque do Morro da Manteigueira, próximo ao bairro da Glória, também em Vila VElha. Ele foi obrigado a sair do carro, e ainda foi agredido por uma coronhada. Ainda segundo consta no BO, a vítima disse que os três atolaram com o carro em um terreno baldio, mas roubaram outro carro e fugiram.

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