Bandidos fazem motorista refém e roubam carga de ar-condicionado no ES

Vítima foi rendida em um posto às margens da BR 101 Sul Crédito: Reprodução/Google Street View

Um motorista foi feito refém durante um assalto na noite desta terça-feira (06) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele estava com uma carreta carregada com aparelhos de ar-condicionado. A vítima ficou mais de quatro horas nas mãos dos bandidos.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava em um ponto de apoio de um posto de combustível na BR 101, em Mimoso do Sul, e foi abordado por dois bandidos armados que estavam em um veículo Volkswagem Gol branco. Eles colocaram a vítima dentro do caminhão, que ficou sob a mira de um revólver até a manhã desta quarta-feira (07).

O motorista foi abandonado na Rodovia Rubens Rangel, que liga Mimoso à BR 101 Sul. O motorista contou que não foi agredido. A Polícia Civil contou que ele está abalado e prestou depoimento na delegacia de Mimoso do Sul. O valor da carga não foi informado.

Durante a manhã, a empresa que faz o rastreamento do veículo pelo GPS, informou para a Polícia Militar que a carreta estaria próximo ao pedágio de Mimoso do Sul, mas em seguida, já estava em Domingos Martins.