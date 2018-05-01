Bandidos fazem arrastão em ônibus na Enseada do Suá, em Vitória

Ônibus que foi alvo de assaltes nesta terça-feira (1) na Enseada do Suá Crédito: Elis Carvalho

Um corredor profissional de 24 anos ajudou a polícia a encontrar três assaltantes no início da tarde desta terça-feira. Os criminosos, que simularam estar armados, fugiram correndo em direção ao bairro Enseada do Suá, em Vitória, após roubar dinheiro e celular dos passageiros. O corredor, que também estava no ônibus, foi atrás dos criminosos, conseguiu alcançá-los e descobriu onde eles se esconderam. A polícia militar foi acionada e os bandidos acabaram presos.

De acordo com o corredor de 24 anos, que corre profissionalmente mas também trabalha como gerente de um posto de combustível, era início da tarde quando os passageiros estavam no ônibus, na linha 502, no trajeto Laranjeiras x Itacibá, quando os bandidos entraram no veículo no momento em que este passava pela Praça dos Namorados.

Assim que o grupo entrou, os passageiros desconfiaram. Um pintor de 50 anos, inclusive, chegou a esconder o celular no pé, mas ele acredita que os bandidos tenham percebido sua ação. Então, quando coletivo passava pelo Horto Mercado, os criminosos anunciaram o assalto. Eles simularam estar armados, com as mãos dentro das mochilas, fazendo ameaças e agredindo as vítimas.

Enquanto dois deles ficaram próximos ao motorista, um ia recolhendo os objetos roubados. O pintor conta que quando um dos bandidos estava passando perto dele, já foi logo exigindo o celular e deu um tapa na cabeça dele, além de socos na região da costela.

O pintor entregou o celular e vários passageiros tiveram celulares roubados e dinheiro, além do dinheiro do caixa do trocador, que não foi divulgado o valor. Depois que desceram do veículo, ainda nas redondezas na Enseada do Suá, eles correram em direção à Avenida Leitão da Silva. Foi quando o corredor profissional viu a oportunidade de usar a corrida para tentar encontrar os criminosos, já que ele havia percebido que eles não portavam armas.

O corredor então conseguiu flagrar o momento em que os três bandidos entraram em uma casa abandonada. Ele ficou parado ali esperando outro passageiro, o pintor, que também estava no ônibus e saiu à caça dos assaltantes, chegasse. Alguns guardas municipais passaram pelo local e pararam, onde esperaram até a polícia militar chegar.

Os três criminosos foram encontrados pela polícia militar, porém eles ainda não tiveram os nomes divulgados. Quatro celulares foram recuperados até o momento.