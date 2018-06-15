Ônibus da linha 624 é assaltado em Vila Velha Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

Quatro criminosos assaltaram passageiros da linha 624 (Itaparica/Terminal de São Torquato) na madrugada desta sexta-feira (15), em Vila Velha. Por volta das 4h30, os assaltantes - três homens e uma mulher - embarcaram no ônibus no bairro Rio Marinho. Segundo informações da TV Gazeta, os criminosos colocaram uma faca no pescoço do motorista e mandaram parar o coletivo.

A partir daí, recolheram os pertences dos cerca de 20 passageiros, a maioria funcionários da própria empresa de ônibus. Depois da ação, os assaltantes fugiram. De acordo com o motorista, essa foi a segunda que vez que ele foi assaltado.

Your browser does not support the audio element. Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol em Vila Velha

Ônibus da linha 624 é assaltado em Vila Velha Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

Após o roubo, motorista e passageiros seguiram para a Delegacia de Cobilândia para registrar o boletim de ocorrência. Os ladrões levaram dinheiro, celulares e documentos das vítimas.