Bandidos fazem arrastão e vítimas reféns em casas de Rio Bananal

Crimes foram registrados no interior de Rio Bananal Crédito: Arquivo

Dois bandidos fizeram um arrastão com várias vítimas reféns em três casas em Rio Bananal , região Norte do Estado. Uma das vítimas da dupla informou que estava em casa com a família na comunidade São Francisco Doutor Jones, zona rural do município, na noite de sexta-feira (06), quando dois homens negros, um deles com o rosto coberto por uma máscara e portando um revólver, entraram na residência e anunciaram o assalto.

Segundo o relato da vítima aos militares, a todo momento um dos criminosos demonstrava um comportamento violento, ameaçando todos de morte e exigindo que fossem entregues dinheiro, joias e armas.

Após ficarem cerca de uma hora dentro da residência da família, os bandidos levaram um veículo Volkswagen Gol, um celular, um tablet, uma espingarda, várias bijuterias, um notebook, duas alianças de ouro e uma quantia de aproximadamente de R$ 1.500.

OUSADIA

Os criminosos colocaram o proprietário dentro do carro dele e pediram para que mostrasse onde era a casa do vizinho. A vítima, que estava sob ameaça, levou os bandidos até o local.

Chegando na casa, os assaltantes pediram para que ele chamasse o vizinho no portão.

Quando o vizinho atendeu, os bandidos entraram e anunciaram o assalto. No interior da residência, os criminosos trancaram as vítimas dentro do banheiro e perguntaram se no local havia armas. Ao serem informados que não havia armas na casa, eles retiraram uma mulher do banheiro e, ameaçaram matá-la, caso não houvesse cooperação.

A vítima mostrou onde estavam os pertences valiosos da casa e os assaltantes levaram a quantia aproximada de R$ 800, quatro alianças, dois cordões, dois pingentes e uma pulseira (todos de ouro) e dois celulares.

MAIS VÍTIMAS

Não satisfeitos, a dupla de criminosos colocou a mulher no carro e a obrigaram a mostrar onde morava outro vizinho que tivesse dinheiro ou arma.

A vítima os levou até a casa de uma senhora que, após ser abordada, entregou diversas joias, cerca de R$ 900, dois celulares, um telefone de mesa e uma espingarda.