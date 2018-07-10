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Vila Velha

Bandidos fazem arrastão e levam pertences de passageiros de ônibus

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na linha 613 do Transcol

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 19:10
Celulares roubados durante arrastão em ônibus, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, foram recuperados e levados para a 2ª delegacia regional do município Crédito: Ricardo Medeiros
Dois criminosos fizeram um arrastão na linha 613 que liga o Terminal de Itaparica ao bairro Ponta da Fruta, ambos em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (10).
De acordo com testemunhas, os dois assaltantes entraram no ônibus ainda no Terminal de Itaparica e, quando o trajeto já tinha começado, um deles deu sinal como se fosse descer do ônibus. Foi quando o assalto foi anunciado. Cerca de 15 passageiros estavam no coletivo.
Um deles, que estava armado, anunciou o assalto. Enquanto recolhiam os pertences dos passageiros, a dupla chegou a ameaçar o motorista, mandando que ele não parasse em nenhum ponto. Depois de pegar os celulares, os assaltantes descaram do ônibus e seguiram em direção do bairro Normília da Cunha, na Grande Terra Vermelha, ainda em Vila Velha. 
Os passageiros também deixaram o coletivo e viram que uma viatura pra Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim passava pela Rodovia da Sol. Eles comunicaram a polícia sobre o ocorrido que acionou outras guarnições e, também o helicóptero da PM. 
Os militares chegaram a ver um dos criminosos, que acabou deixando oito celulares para trás. A dupla de assaltantes pulou muros de casas da região e conseguiu fugir. Alguns passageiros registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Os oito celulares deixados pelo bandido durante a fuga também foram levados para a delegacia.
(Com informações de Glacieri Carraretto)

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