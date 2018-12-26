Bandidos fazem arrastão dentro de Transcol na Serra

Crédito: Beto Morais

Pelo menos cinco pessoas foram assaltadas em um ônibus do sistema Transcol, na região de Serra Sede, no início da tarde desta terça-feira (25). O coletivo fazia a linha 814 (Terminal de Laranjeiras / Cascata), quando dois assaltantes entraram no veículo.

Uma das vítimas contou para a Polícia Civil que os criminosos entraram na altura de Serra Sede e logo anunciaram o assalto. A vítima disse que um parecia ser maior de idade e estava armado e o outro era um menor, que estava responsável por recolher os pertences.

Um passageiro contou ainda que, quando foi abordado, olhou para o rosto do adolescente, que pediu que o outro assaltante atirasse nele, mas os dois criminosos saíram do ônibus logo depois.

A mesma vítima relatou que se recusou a entregar o celular para os bandidos, que, segundo ele, estavam alterados e muito nervosos no momento do assalto.