Bandidos fazem 'limpa' em loja de celulares no ES

Os donos dos imóveis contaram à polícia que, durante a madrugada, por volta das 2h, dois bandidos invadiram os estabelecimentos. O local, de acordo com os militares, possui câmeras de segurança e foi possível ver que os dois ladrões estavam com os rostos cobertos. Eles entraram na barbearia, arrombando o basculante dos fundos, que dá acesso a um córrego.