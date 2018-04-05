Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Bandidos fazem 'limpa' em loja de celulares no ES

Uma barbearia, que fica ao lado da loja, também foi invadida pelos mesmos criminosos

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 18:47
Uma loja de eletrônicos no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó, teve mais de 20 aparelhos celulares furtados nesta quarta-feira (04). Além disso, uma barbearia que fica ao lado também foi invadida pelos mesmos bandidos.
Os donos dos imóveis contaram à polícia que, durante a madrugada, por volta das 2h, dois bandidos invadiram os estabelecimentos. O local, de acordo com os militares, possui câmeras de segurança e foi possível ver que os dois ladrões estavam com os rostos cobertos. Eles entraram na barbearia, arrombando o basculante dos fundos, que dá acesso a um córrego.
> Leia mais matérias de Polícia
Depois, entraram pelo forro da loja de eletrônicos para ter acesso aos produtos. Além dos celulares, diversas capas para aparelhos, uma caixa de som portátil e aproximadamente R$ 200 foram furtados. Já na barbearia, os bandidos levaram três máquinas de cortar cabelo, tesouras, navalhas, dinheiro e até pentes.
A Polícia Civil analisa as imagens, mas até o momento, ninguém foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados