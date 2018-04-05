Bandidos fazem 'limpa' em loja de celulares no ES

Uma loja de eletrônicos no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó, teve mais de 20 aparelhos celulares furtados nesta quarta-feira (04). Além disso, uma barbearia que fica ao lado também foi invadida pelos mesmos bandidos.
Os donos dos imóveis contaram à polícia que, durante a madrugada, por volta das 2h, dois bandidos invadiram os estabelecimentos. O local, de acordo com os militares, possui câmeras de segurança e foi possível ver que os dois ladrões estavam com os rostos cobertos. Eles entraram na barbearia, arrombando o basculante dos fundos, que dá acesso a um córrego.
Depois, entraram pelo forro da loja de eletrônicos para ter acesso aos produtos. Além dos celulares, diversas capas para aparelhos, uma caixa de som portátil e aproximadamente R$ 200 foram furtados. Já na barbearia, os bandidos levaram três máquinas de cortar cabelo, tesouras, navalhas, dinheiro e até pentes.
A Polícia Civil analisa as imagens, mas até o momento, ninguém foi preso.