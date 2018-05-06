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POLÍCIA

Bandidos explodem caixa eletrônico na zona sul do Rio

A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia de Polícia, segundo informou a assessoria da Polícia Militar.

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 16:53
Fachada da agência, localizada na esquina das ruas General Glicério com Laranjeiras, ficou destruída Crédito: Uanderson Fernandes / Agência O Globo
Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico em Laranjeiras, na zona sul do Rio, na madrugada deste domingo, 6. O caso aconteceu em uma agência do banco Bradesco na rua General Glicério, em Laranjeiras, por volta das 2h45.
Quando os bandidos chegaram, havia poucas pessoas na rua: apenas uma barraquinha de cachorro-quente, que fica em frente ao banco  onde um casal lanchava  e um senhor, que dormia encostado à parede da agência: "Meu despertador foi a pólvora", conta ele, ainda assustado.
No interior da agência bancária foram apreendidos nove estojos de munição calibre 40 e uma cavadeira de ferro. Os ladrões conseguiram fugir, mas não há informações se eles levaram algum dinheiro.  A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia de Polícia, segundo informou a assessoria da Polícia Militar.
Até a madrugada deste domingo, nenhum envolvido no ataque havia sido preso. Após o crime, dois carros do 2º BPM (Botafogo) foram deslocados para o local. O porteiro de um prédio na região contou que é comum ter um veículo da PM naquela esquina, mas, nesta noite, porém, segundo ele, não havia policiamento.
Com informações da Agência Estado e do Jornal Extra.

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