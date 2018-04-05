Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Leitão da Silva

Bandidos disfarçados de policiais roubam Centro de Entrega dos Correios

Criminosos procuravam por um cofre, mas como o local não dispõe desse tipo de equipamento, eles ficaram agressivos e começaram a agredir os funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 16:01

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 16:01

Seis criminosos armados entraram pelos fundos do Centro de Entregas de Encomendas dos Correios na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (05), e renderam funcionários do local. 
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os criminosos estavam vestidos com roupa preta e usavam coletes com o nome da "Polícia Civil".
Os bandidos procuravam por um cofre, mas como o local não dispõe desse tipo de equipamento, eles ficaram agressivos e começaram a agredir os funcionários.
No final da ação eles fugiram levando os pertences de quem estava no local e as encomendas separadas para serem entregues. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso.
Com informações de Fabíola de Paula, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados