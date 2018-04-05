Bandidos disfarçados de policiais roubam Centro de Entrega dos Correios

Seis criminosos armados entraram pelos fundos do Centro de Entregas de Encomendas dos Correios na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (05), e renderam funcionários do local.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os criminosos estavam vestidos com roupa preta e usavam coletes com o nome da "Polícia Civil".

Os bandidos procuravam por um cofre, mas como o local não dispõe desse tipo de equipamento, eles ficaram agressivos e começaram a agredir os funcionários.

No final da ação eles fugiram levando os pertences de quem estava no local e as encomendas separadas para serem entregues. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso.