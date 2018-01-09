Bandidos cortam cerca elétrica e levam até carne de casa em Rio Bananal

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Bandidos cortaram a cerca elétrica dos fundos de uma casa na região de Córrego Brasília, zona rural de Rio Bananal, Norte do Estado, para arrombar e furtar o imóvel. O crime foi descoberto na tarde desta segunda-feira (8), quando o proprietário chegou na residência.

De imediato, a vítima percebeu que o seu veículo Fiat Siena não estava no local. Ao entrar na residência, viu que vários aparelhos eletrônicos, joias e até carnes tinham sido levados. Segundo informações da Polícia Militar, foram furtados micro-ondas, notebook, tablet, duas TVs, mostruário de joias, cordão e pulseira de ouro, pacotes de carne e dois talões de cheque.

Os militares constataram que os ladrões teriam entrado por uma das janelas de vidro da casa, que estava quebrada. Buscas foram feitas nas imediações e nos limites do município, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Mais crimes na zona rural

Na noite da última sexta-feira (5), dois bandidos fizeram um arrastão com reféns em três casas em Rio Bananal. Uma das vítimas informou que estava em casa com a família na comunidade São Francisco Doutor Jones, zona rural do município, quando os criminosos, um deles com o rosto coberto por uma máscara e portando um revólver, entraram na residência e anunciaram o assalto. (Com informações de Brunela Alves)

Crimes são investigados

A Polícia Civil informou que os casos seguem sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

Policiamento é feito 24 horas, segundo a PM

A PM informou que o policiamento no município de Rio Bananal é realizado 24 horas, à disposição da população através do telefone 190, no qual há o emprego das equipes de militares da Ronda Ostensiva, Ronda Interativa e da Força Tática, tanto na sede como na zona rural do município.

Nesse caso, em atendimento a essas demandas, as ações estratégias de segurança pública na área estão sendo intensificadas, num trabalho em conjunto com a Polícia Civil, com o intuito de minimizar e impedir as ações criminosas e, consequentemente, proporcionar maior segurança à população de Rio Bananal.

A Polícia Militar informou ainda que está à disposição da comunidade local e reforça a orientação de que sempre que o cidadão perceber qualquer movimentação suspeita pode ligar para o telefone 190 ou denunciar pelo telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessária a identificação.