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Acidente

Bandidos capotam com carro roubado em Vila Velha

Os criminosos correram para um matagal e não foram encontrados

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:38
Carro capota em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha | Divulgação
Bandidos capotaram com um carro roubado após perseguição policial na noite desta quarta-feira (6), por volta das 19 horas, no Bairro Araçás, em Vila Velha. Segundo a polícia, dois criminosos armados renderam um mulher em um semáforo e haviam fugido com o veículo.
> Motorista morre em acidente na BR 101 em Pedro Canário
A Guarda Municipal contou que estava realizando um patrulhamento no bairro Portal das Garças, em Vila Velha, quando avistou o veículo, um Corsa Milenium, cor prata. Os agentes começaram uma perseguição, quando o motorista perdeu o controle e capotou na Rua Lima, em Araçás. Os criminosos correram para um matagal e não foram encontrados.
A vítima registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Vila Velha.

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