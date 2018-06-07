Bandidos capotam com carro roubado em Vila Velha

Carro capota em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha | Divulgação

Bandidos capotaram com um carro roubado após perseguição policial na noite desta quarta-feira (6), por volta das 19 horas, no Bairro Araçás, em Vila Velha. Segundo a polícia, dois criminosos armados renderam um mulher em um semáforo e haviam fugido com o veículo.

A Guarda Municipal contou que estava realizando um patrulhamento no bairro Portal das Garças, em Vila Velha, quando avistou o veículo, um Corsa Milenium, cor prata. Os agentes começaram uma perseguição, quando o motorista perdeu o controle e capotou na Rua Lima, em Araçás. Os criminosos correram para um matagal e não foram encontrados.