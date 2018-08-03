Bandidos atiram em professor, percebem engano e providenciam socorro

Um professor de artes marciais, de 36 anos, morador do bairro Nova Bethânia, em Viana, foi baleado nas costas por criminosos na Rua Santo Antônio, na noite desta quinta-feira (02). Depois de ferir a vítima, os criminosos perceberam que o professor não era um rival e providenciaram socorro para a vítima.

O professor, que também é dono de uma oficina mecânica, estava na frente da casa em que mora com a família quando bandidos ordenaram que ele parasse o carro. Mas ele não obedeceu à ordem de parada, o que irritou os criminosos e fez com que eles abrissem fogo contra o veículo.

Oito tiros foram disparados contra o carro, um Corolla, o que fez o motorista perder o controle do veículo e atingir um muro. Após a batida, o professor percebeu que um dos tiros o acertou nas costas. Os bandidos saíram do carro em que estavam para ver de quem se tratava, mas ao perceberem que o homem é morador do bairro, pararam outro veículo que passava pelo local e mandaram que o motorista socorresse a vítima.

A tia da vítima, de 54 anos, soube da situação quando chegou em casa, e acredita que tenha sido realmente um engano. A tia afirma que o professor mora no bairro há dez anos e é uma pessoa de bem, sem inimizades.

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o motorista que os criminosos pararam socorreu a vítima até um pronto atendimento, e posteriormente ele foi transferido ao Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A vítima passa bem.