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Viana

Bandidos atiram em professor, percebem engano e providenciam socorro

Caso aconteceu em Nova Bethânia, Viana. Os atiradores pararam outro veículo e ordenaram que o motorista socorresse a vítima

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 14:16
Um professor de artes marciais, de 36 anos, morador do bairro Nova Bethânia, em Viana, foi baleado nas costas por criminosos na Rua Santo Antônio, na noite desta quinta-feira (02). Depois de ferir a vítima, os criminosos perceberam que o professor não era um rival e providenciaram socorro para a vítima.
O professor, que também é dono de uma oficina mecânica,  estava na frente da casa em que mora com a família quando bandidos ordenaram que ele parasse o carro. Mas ele não obedeceu à ordem de parada, o que irritou os criminosos e fez com que eles abrissem fogo contra o veículo.
Oito tiros foram disparados contra o carro, um Corolla, o que fez o motorista perder o controle do veículo e atingir um muro. Após a batida, o professor percebeu que um dos tiros o acertou nas costas. Os bandidos saíram do carro em que estavam para ver de quem se tratava, mas ao perceberem que o homem é morador do bairro, pararam outro veículo que passava pelo local e mandaram que o motorista socorresse a vítima.
A tia da vítima, de 54 anos, soube da situação quando chegou em casa, e acredita que tenha sido realmente um engano. A tia afirma que o professor mora no bairro há dez anos e é uma pessoa de bem, sem inimizades.
De acordo com informações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o motorista que os criminosos pararam socorreu a vítima até um pronto atendimento, e posteriormente ele foi transferido ao Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A vítima passa bem. 
Com informações de Bianca Vailant

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