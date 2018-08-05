Bandidos assaltaram crianças antes de invadir condomínios

Os bandidos que invadiram dois condomínios em Coqueiral de Itaparica, na tarde deste sábado (4), após perseguição policial, passaram o dia cometendo roubos em Vila Velha, de acordo com a Polícia Militar.

Três crianças, todas com 12 anos de idade, estão entre as vítimas do bando. Os meninos, que são amigos, estavam brincando na rua, no bairro de Itapoã, por volta de 15h30, quando os criminosos se aproximaram. Um deles colocou a arma em direção à cabeça de um dos amigos.

"Colocaram a arma na cabeça do meu filho! Não precisava disso! Eles gritaram 'perdeu, perdeu' e pegaram os celulares dos meninos. Eles fizeram ameaças também. Quando fugiram, as crianças foram até a loja da minha irmã, na mesma rua, que avisou a polícia", contou a mãe de uma das vítimas dos assaltantes, uma funcionária pública de 49 anos.

Segundo ela, os aparelhos celulares já foram recuperados.

A prisão

De acordo com a PM, desde cedo a polícia havia recebido a informação de que um carro havia sido roubado em Guaranhuns, em Vila Velha, por volta de 12h, e que um bando estaria cometendo roubos na região de Itapoã. Foi montado um cerco policial, quando um veículo, um Nissan March branco, furou o bloqueio e chegou a jogar o carro para cima dos policiais.

Teve início uma perseguição - inclusive com participação de um helicóptero da PM -, que terminou na Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica.

No local, depois de abandoarem o veículo, três indivíduos teriam atirado em direção à polícia, que revidou. Eles correram para o condomínio, pulando o muro e seguindo em direção ao condomínio vizinho, o H12. Nisso, acabaram se ferindo na cerca de arame farpado.

Mesmo assim, os criminosos conseguiram entrar em um prédio no condomínio H12 e se esconderam no corredor em um dos andares.

Os policiais seguiram o rastro de sangue deixado pelos bandidos e conseguiram prender dois deles. O terceiro escapou e continua foragido. Segundo a PM, eles não fizeram reféns ou ameaças a moradores.

Correria

A perseguição assustou os moradores e clientes do comércio em Coqueiral de Itaparica, na área onde ficam os dois condomínios.

O dono de um bar que fica em frente ao Segunda Etapa contou que o estabelecimento estava cheio no momento em que houve a troca de tiros entre os bandidos e a polícia.

"Foi gente correndo para tudo quanto é lado. Alguns clientes foram parar dentro da minha cozinha. Todo mundo se assustou", relatou o comerciante.



