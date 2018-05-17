Vitória

Bandidos assaltam taxista em Jardim da Penha e acabam presos

Um dos criminosos feriu o taxista com uma faca. Ladrões foram perseguidos pela polícia e capturados pouco tempo depois

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:45

Redação de A Gazeta

Os bandidos fugiram em direção à Ponte da Passagem Crédito: Yuri Barichivich
Dois homens foram presos depois de assaltarem um taxista, de 34 anos, em Jardim da Penha, Vitória, na noite desta quarta-feira (16). Antes de fugir, um dos criminosos chegou a ferir o taxista com uma faca. Os dois bandidos acabaram capturados minutos depois, após uma perseguição policial.
Era por volta das 23h, quando os dois homens acionaram o taxista em um ponto da Reta da Penha e solicitaram uma corrida para Jardim da Penha. Após chegarem ao destino, um dos rapazes, que estava no banco de trás do veículo, colocou uma faca no pescoço do motorista, enquanto o outro bandido, com um simulacro de arma de fogo, recolheu os bens do taxista. 
Durante o roubo, o taxista chegou a tentar se desvencilhar da faca e acabou agredido pelo bandido. Apesar do corte na mão, ele conseguiu fugir e acenou com os braços assim que viu uma viatura da polícia. Acompanhado dos policiais, o motorista de táxi passou então a procurar pelos bandidos, que fugiram em direção à Ponte da Passagem.
Ao notarem a presença da polícia, os criminosos tentaram se desfazer da faca e da arma de mentira para fugir. Mas acabaram capturados, e os objetos recuperados. Os assaltantes foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Mayra Bandeira

