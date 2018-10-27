Bandidos assaltam barbearia, agridem vítima e acabam presos em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta/Arquivo

Quatro assaltantes foram presos após roubarem uma barbearia, em Porto de Cariacica, em Cariacica. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (26) e, segundo as vítimas, os bandidos foram violentos. O quarteto foi detido logo depois. Porém, os objetos roubados não foram recuperados.

De acordo com uma das vítimas, um cliente de 24 anos, era por volta das 21h30 quando três criminosos entraram na barbearia. O quarto homem ficou dentro de um carro dando cobertura aos comparsas.

"Eu estava sendo atendido, fazendo a barba. Do nada entrou um rapaz e parou no meio do salão e logo veio um atrás armado. Ele falou: 'Fica quieto, não fala nada, só quero o celular'. Nós levantamos a mão dizendo que não tínhamos nada. Eles ficaram vasculhando e acharam o celular do dono da barbearia", lembrou.

Nesse momento, o criminoso armado ficou irritado. Ele indagou: "Vocês estão mentindo pra mim?". As vítimas responderam que não. Mas o bandido bateu com a arma na cabeça do cliente e continuou perguntando: "Você também está mentindo?".

"Eu respondi que não. Que meu celular estava no carro. Perguntei se ele queria que eu pegasse no veículo. Ele disse que não precisava e exigiu a minha carteira. Entreguei, mas ele não conseguiu abrir direito e jogou no chão", lembrou.

Foi quando o criminoso voltou a apontar a arma para o barbeiro, exigindo mais coisas de valor. Quando o dono da barbearia respondeu que não tinha mais nada além do celular, os criminosos pegaram o cordão de ouro e o relógio que ela usava.

"Primeira vez que passo por isso. Eles estavam agressivos e a todo momento faziam ameaças. Cheguei a pensar que eles iriam nos matar, pois estavam muito nervosos. Muitos assaltos estão acontecendo naquela região", contou.

A Polícia Militar foi acionada e com as características dos bandidos e do carro que eles figuram, conseguiu encontrá-los passando na Rodovia José Sette. Os PMs deram ordem de parada, que não foi obedecida. Houve perseguição e no caminho os criminosos jogaram uma arma pela janela. Eles foram abordados em Cariacica Sede.

Os assaltantes foram identificados como Dediel Coutinho de Paulo, 22 anos, Yago de Jesus Pinto Moratti, 18 anos e Marcos Vinícios Soares Amaral, de 19 anos. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Já Jurai Rodrigues da Silva, de 40 anos, foi apontado como o motorista do grupo, que dava cobertura ao lado de fora da barbearia.

Depois, a polícia retornou ao local onde a arma foi dispensada e localizou o revólver calibre 32 usado no assalto. Porém, os criminosos não estavam mais com os objetos roubados. Os quatro foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.