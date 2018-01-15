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Insegurança

Bandidos arrombam duas lojas em Cachoeiro de Itapemirim

Prejuízo ultrapassa R$ 10 mil; imagens de câmeras serão encaminhadas à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 17:22

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 17:22

Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
Duas lojas de móveis e eletrodomésticos foram arrombadas durante o fim de semana no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Dos locais foram levados dinheiro em espécie, aparelhos de celular e televisores.
Os crimes foram descobertos quando as lojas foram abertas na manhã desta segunda-feira (15). Da loja Ricardo Eletro foram levados aparelhos celulares e televisores. Mas o valor do prejuízo ainda é calculado. Já da loja Divan Móveis foi levado R$ 10 mil em espécie.
> Leia mais matérias policiais
Os dois estabelecimentos possuem câmeras de segurança e uma cópia será encaminhada para a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, que vai investigar o caso. 
Nenhum bandido foi preso.

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