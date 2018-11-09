Bandidos arrombam cofre e levam dinheiro de agência da Caixa em Cariacica

Bandidos invadiram agência da Caixa e arrombaram cofre em Itacibá, Cariacica Crédito: Victor Muniz

Uma quadrilha invadiu uma agência da Caixa Econômica Federal e arrombou o cofre central, na madrugada desta sexta-feira (9), no bairro Itacibá, em Cariacica

Os criminosos pularam o muro que dá acesso aos fundos do banco e, primeiro, cortaram a energia do local, danificando parte da caixa de força que fica do lado de fora.

Em seguida, de acordo com informações da Polícia Militar, eles destruíram um pedaço da parede da agência, onde fizeram um buraco para ter acesso à área interna do estabelecimento.

Assim que entraram, os bandidos utilizaram um maçarico para cortar, em forma de quadrado, uma parte do cofre. Segundo a PM, a largura da passagem caberia uma pessoa magra.

Depois, o bando roubou o dinheiro que estava no interior do compartimento, além de três revólveres calibre 38 e um colete à prova de balas dos vigilantes do banco, que ficavam guardados no local.

ALARME DISPAROU

Quando os criminosos entraram na agência, o alarme da central de uma empresa de segurança privada, que presta serviços para a Caixa, foi acionado.

Um funcionário foi até o local e, ao chegar, sentiu um forte cheiro de algo queimando dentro do estabelecimento, além de perceber que a energia tinha sido desligada.

Imediatamente ele acionou uma viatura da Polícia Militar, por volta das 4h30, mas quando os policiais chegaram, a quadrilha já havia escapado pelo mesmo buraco que fez para entrar.

Equipes da Perícia e investigação da Polícia Federal estiveram na agência nesta sexta (09), na parte da manhã, realizando as primeiras coletas de informações.

Como o local estava sem energia, o atendimento aos clientes foi suspenso e muitas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa ao chegarem na porta do banco. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento.