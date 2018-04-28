Bandidos armados invadem casa pela janela e roubam família de Guaçuí

Todo material apreendido foi levado para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

A casa de uma família foi invadida por bandidos na madrugada deste sábado (28), na Rodovia BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó. Eles agrediram umas das vítimas e conseguiram fugir levando dinheiro e um aparelho celular. Os assaltantes não foram localizados, mas o veículo utilizado por eles e as armas foram apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o assalto aconteceu por volta das 4h. Dois assaltantes forçaram a entrada da residência e quebraram o vidro da janela do quarto, onde um deles cortou um dos pulsos. A dupla invadiu o imóvel apontando duas armas de fogo, dando chutes e socos nas vítimas.

Eles conseguiram levar aproximadamente R$1 mil, um aparelho de celular e um molho de chaves. Uma das vítimas ficou com as pernas cheias de hematomas nas pernas por causa das agressões.

Logo após o crime uma viatura iniciou as buscas na região e viu que dois homens seguiam em uma motocicleta pela Rodovia. Eles não respeitaram a ordem de parada da PM e o carona pegou uma arma de fogo, mas eles caíram e fugiram por uma matagal a pé. Durante as buscas no matagal foi localizada a motocicleta usada pelos dois homens: uma arma de brinquedo, o molho de chaves da vítima e outros objetos.