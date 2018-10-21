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Assalto

Bandidos armados invadem casa e roubam até carne em Jaguaré

O proprietário da residência foi trancado no banheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 20:33

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 20:33

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Criminosos armados invadiram uma residência na noite deste sábado (20) no Córrego da Areia, na Zona Rural de Jaguaré. Os bandidos levaram 30 kg de carne bovina e outros pertences dos proprietários da residência.
A Polícia Militar informou que a vítima tem 49 anos. Ele relatou que estava na parte externa da casa, quando dois bandidos usando toca ninja e portando arma de fogo se aproximaram e anunciaram o assalto.
Bandidos armados invadem casa e roubam até carne em Jaguaré
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi levada para dentro da casa, onde o fizeram deitar no chão e em seguida o cobriram com um cobertor. A vítima disse que os assaltantes permaneceram na casa por 10 minutos e ao saírem, o trancaram no banheiro da residência.
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Foram roubados uma televisão de 32 polegadas, duas botijas de gás, um cordão de prata, um forno elétrico, um roteador de internet, 30kg de carne bovina e R$585,00 em dinheiro.
O proprietário acredita que mais assaltantes entraram na casa, pois ele encontrou os muitos móveis revirados e pela quantidade de objetos roubados em pouco tempo.
Os militares realizaram buscas na região, mas os suspeitos e os objetos roubados não foram encontrados.

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