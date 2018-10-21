Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Criminosos armados invadiram uma residência na noite deste sábado (20) no Córrego da Areia, na Zona Rural de Jaguaré . Os bandidos levaram 30 kg de carne bovina e outros pertences dos proprietários da residência.

A Polícia Militar informou que a vítima tem 49 anos. Ele relatou que estava na parte externa da casa, quando dois bandidos usando toca ninja e portando arma de fogo se aproximaram e anunciaram o assalto

Your browser does not support the audio element. Bandidos armados invadem casa e roubam até carne em Jaguaré

De acordo com a Polícia Militar , a vítima foi levada para dentro da casa, onde o fizeram deitar no chão e em seguida o cobriram com um cobertor. A vítima disse que os assaltantes permaneceram na casa por 10 minutos e ao saírem, o trancaram no banheiro da residência.

Foram roubados uma televisão de 32 polegadas, duas botijas de gás, um cordão de prata, um forno elétrico, um roteador de internet, 30kg de carne bovina e R$585,00 em dinheiro.

O proprietário acredita que mais assaltantes entraram na casa, pois ele encontrou os muitos móveis revirados e pela quantidade de objetos roubados em pouco tempo.